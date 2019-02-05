В Крыму появился новый праздник 

В Крыму появилась новая памятная дата. Теперь ежегодно 21 мая будет отмечаться День Государственного совета Республики Крым — парламента Республики Крым. Соответствующее решение было принято на заседании президиума Государственного совета республики.
Как пояснил спикер регионального парламента Владимир Константинов, в качестве возможных дат рассматривались 17 марта — день принятия постановления Государственного совета Республики Крым «О представительном органе Республики Крым»; 11 апреля — день принятия Конституции Республики Крым и 30 апреля — день принятия Закона о Государственном совете РК.
«Но остановились в итоге на дате 21 мая, потому что именно в этот день в 2014 году в газете «Крымские известия» был опубликован Закон Республики Крым № 2-ЗРК «О Государственном совете Республики Крым — парламенте Республики Крым», и с этого дня он вступил в силу. Таким образом, 21 мая 2019 года Государственному совету Республики Крым исполнится 5 лет», — цитирует Владимира Константинова пресс-служба регионального парламента.