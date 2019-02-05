Омичка наконец-то «переехала» из СССР в Россию 

63-летняя жительница Омска Галина Абаскалова наконец-то стала гражданкой России. До этого момента она жила с паспортом СССР. В своё время женщина не успела сменить документ, а позднее побоялась заниматься оформлением российского паспорта, поскольку думала, что её оштрафуют. Из-за отсутствия паспорта Галина не могла получать пенсию и жила лишь на деньги, полученные от сбора и сдачи вторсырья. Таким образом ей удавалось заработать всего несколько тысяч в месяц, поэтому у женщины образовался огромный долг за коммунальные услуги. При этом в комнате Абаскаловой уже давно не было ни воды, ни электричества. Сейчас, после оформления российского паспорта, Галине предстоит решать все эти проблемы.