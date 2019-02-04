Главврач смоленской больницы прокомментировал жуткие фото из палаты

Пациентка центральной районной больнице в городе Гагарин Смоленской области опубликовала в соцсети пугающие фотографии и видео из палаты. Девушку с ребенком положили в инфекционное отделение, и она пришла в ужас от ободранных стен, ржавой ванны и дыр в стене.

«Хотелось бы опубликовать эту запись и показать нашему депутату и нашему правительству, в каких условиях лежат дети в инфекционной больнице», — рассказала автор фотографий.

По информации сайта госзакупок, Гагаринская ЦРБ с начала 2017 года получила от областного департамента здравоохранения 38 миллионов рублей. На эти деньги были отремонтированы взрослая поликлиника, рентген-кабинет, подвал и крыльцо главного корпуса и два этажа стационара районной больницы.

Главврач учреждения Александр Савицкий сообщил «Ридусу» , что не знает, о каких фотографиях идет речь. По его словам, некоторые отделения стационара для взрослых действительно нуждаются в ремонте.

Я не знаю, какие там фотографии. Детская поликлиника у нас вся отремонтирована, стационар отремонтирован. Где-то был ремонт, где-то не было. Тут много лет ничего не ремонтировалось. В течение последних пяти лет ремонтируем как можем. Но в один день все не сделаешь, вы это прекрасно знаете, — сказал руководитель больницы.

«Мне нужно инфекционное отделение ремонтировать, стоматполиклинику, женскую консультацию», — добавил Савицкий.

В октябре 2018 года разразился скандал, связанный с волгоградской больницей. Один из пациентов снял на видео облупившиеся стены, старые двери, ветхие рамы и грязные пролеты.

А еще раньше пользователи Сети обсуждали видео из московской детской больницы святого Владимира, где по коридору бегала мышь.