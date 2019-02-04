Новая смерть на «Улице разбитых фонарей»

Известный телезрителям по своим ролям в сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Агент национальной безопасности» актер Молодежного театра на Фонтанке Анатолий Артемов умер на 77-м году жизни. Отдав работе с театром 30 лет своей жизни, актер говорил, что если бы ему предложили начать жизнь заново, он опять посвятил бы ее сцене.

Петербургский Молодежный театр на Фонтанке сообщил на своем сайте о смерти Анатолия Артемова, который был известен широкой аудитории по своим ролям в таких сериалах как «Улицы разбитых фонарей», «Тайны следствия», «Морские дьяволы», «Дорожный патруль», «Опера» и «Агент национальной безопасности». Артемов умер на 77-м году жизни после непродолжительной болезни.

Пресс-служба Молодежного театра

Перми, Артемов родился в Комсомольске, 20 марта 1942 года. Он окончил Щепкинское училище (мастерская Н. А. Анненкова), после чего сотрудничал с театрами Самары Омска , Воронежа, Мурманска и Нижнего Новгорода.

После переезда в Санкт-Петербург , актер играл в ТЮЗе, БДТ и Александринском театре, однако наиболее тесным образом его карьера оказалась связана с Молодежным театром на Фонтанке, где он проработал на протяжении 30 лет.

Артемов познакомился с художественным руководителем заведения, народным артистом России Семеном Спиваком , работая в драматическом ансамбле «Молодой театр» в 1986 году. Через три года, когда Спивак стал главным режиссером Молодежного театра на Фонтанке, Артемов решил остаться работать вместе с ним, тем самым став важной частью коллектива на много лет.

«Я работал во многих театрах: и в столичных, и в периферийных. Везде были сплетни, козни, заговоры. У нас же очень дружный коллектив, у нас семья. И театр без интриг», — рассказал Артемов в интервью ИА «News».

Среди работ, которые артист выделял для себя, как любимые, были его роли в спектаклях «Мещанин во дворянстве» и «Танго» (оба — 1989 год).

«Безгранично уважая каждого из своих персонажей, Анатолий Иванович умел сделать его фактурным, неординарным, запоминающимся, будь то отец Жанны Д'Арк, простой крестьянин из «Жаворонка», или богатый купец Белугин из «Любовных кружев», — говорится в заявлении.

В театре также подчеркнули, что Артемову удавалось наделить образы, за которые он брался, «мудростью и совестью».

В апреле 2014 года Артемов отметил свой юбилей сотрудничества с Молодежным театром на Фонтанке, сыграв Джо Стоддарда в спектакле «Наш городок» по пьесе Торнтона Уайлдера, который назвал целью спектакля поиски «наивысших критериев для мельчайших проявлений повседневной жизни. В качестве режиссеров-постановщиков выступили Семен Спивак и Сергей Морозов

»Роль могильщика в «Нашем городке» стала метафорической: критики писали, что Артемов в этом спектакле смог олицетворить «отражение бегущего времени», того, что так мало отпущено людям…», — отметили в театре.

Сам Артемов, после 25 лет работы в театре на Фонтанке, признавался, что если бы у него была возможность начать жизнь заново, он не хотел бы себе другой профессии.

«Я бы стал актером, только более успешным: не упускал бы возможностей, которые мне предоставляла судьба», — сказал он.

Говоря о главных чертах, которые должны быть присущи актеру, Артемов называл удачу, доверие и понимание. Среди особенностей, которые были присущи ему самому, коллеги особо выделяют его жажду жизни и работы. В частности, они отметили, что актер не стеснялся говорить о том, что «до сумасшествия» волнуется перед тем, как выйти к зрителю.

«И чем дальше, чем старше, тем больше волнуюсь. Единственное, чем себя успокаиваю: «Я же Гамлета играл», — признавался актер.

Также, коллеги выразили восхищение тем, что Артемов «не мог существовать» без работы, и даже во время болезни рвался скорее оказаться на сцене и называл театр «своим другом», подчеркивая, что друзья познаются в беде.

В 2015 году, отвечая на вопрос о том, как изменился театр за время его работы в нем, актер ответил, что главным изменением для него стало то, что он «перестал играть большие роли».

Руководство Молодежного театра выразило глубокие соболезнования родным и близким артиста. Сообщается, что дата и место прощания с Артемовым будут объявлены отдельно.