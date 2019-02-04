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Россиян напугали числа в рассылке МЧС 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Жители Кургана получили от МЧС смс-рассылку с «загадочными» числами. Скриншот сообщения спасателей опубликован в сообществе «Инцидент | Курган» в соцсети «ВКонтакте».
Сообщение было оправлено 2 февраля. До этого МЧС предупреждало жителей региона о метелях, гололеде и порывистом ветре. Затем спасатели отправили смс без текста, но с цифрами 66.763916.
«Конец света», — заявила пользовательница «ВКонтакте» Нина Ниночкина (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).
«Я так понимаю координаты, убежища наверное где тепло будет!» — написала Алёна Захарова.
Некоторые предположили, что цифры обозначают объем снега, который выпадет в эти дни.
Пользователи начали искать пункт назначения. Результаты получились разными: у одних — Пуэрто-Рико, у других — местность неподалеку от города Лабытнанги в Ямало-Ненецком автономном округе России.
Одна из пользовательниц позвонила по номеру «112», чтобы узнать значение цифр. Там ей сказали, что мобильный оператор «что-то напутал», и предупредили о морозах на семь градусов ниже нормы.
Комментарии
Общество , Алена Захарова , МЧС , Курган
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