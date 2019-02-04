Пока вы спали: «Феномен» Зеленского получил объяснение

«Феномен» Зеленского получил объяснение

Импортные лекарства вытесняют отечественными

Снижение платежеспособности россиян и появление российских аналогов сократили импорт иностранных лекарств в страну, заявил «Коммерсанту» директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов . Компания подсчитала, что в 2018 году по сравнению с 2017-м импорт готовых лекарств в Россию уменьшился в натуральном выражении на 7,7%, а нерасфасованных — на 5%. Падение импорта лекарств Беспалов объясняет в первую очередь сокращением реальных доходов населения, во вторую — появлением большого числа российских аналогов иностранных препаратов.

США ответят России на «нарушения» ДРСМД

США ответят России, «нарушившей» ДРСМД, крылатой и гиперзвуковой ракетами и новыми «Першингами», пишут «Известия». На выходных США объявили о начале процедуры выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, а о планах нарушить его заявляли уже давно. Например, американцы планируют создать крылатую ракету средней дальности наземного базирования, что, по словам автора публикации, не потребует много времени и больших трат на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. Также США могут обзавестись новыми баллистическими ракетами средней дальности «Першинг 2», но на этот раз не в Баварии, а, к примеру, в Польше, что станет причиной нового ракетно-ядерного кризиса. Кроме того, Америка намерена создать гиперзвуковую ракету средней дальности. Она, полагает журналист, обеспечит стране существенный прирост боевых возможностей на театре военных действий.

Ритейлеров заподозрили в корысти

Низкие комиссии за эквайринг приведут не к снижению цен в магазинах, а к их росту на банковские услуги для населения. Так, стало известно «Коммерсанту», считает Минпромторг , не поддержавший ограничение комиссий. Замглавы ведомства Виктор Евтухов написал письмо Федеральной антимонопольной службе , в котором, сославшись на международный опыт, заявил, что госрегулирование цен на эквайринг позволит ритейлерам зарабатывать больше, но не вынудит их снизить цены на товары и услуги. В то же время лишившиеся части дохода банки компенсируют это за счет клиентов, повысив стоимость услуг.

Медведев приступил к «гильотинированию»

Премьер-министр России Дмитрий Медведев дал первые поручения относительно им же предложенной «регуляторной гильотины». Текст поручения опубликован на сайте правительства. Глава кабмина поручил представить предложения по порядку правового регулирования бизнеса, прекращения действия устаревших нормативных правовых актов и формирования системы актуализированных обязательных требований.