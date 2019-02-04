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Учителям придумали наказание за агрессию 

Рамблер + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
Депутат Госдумы Борис Чернышов предложил вдвое снижать зарплаты школьных учителей, проявивших агрессию, психологическое или физическое насилие к ученикам. Об этом сообщает РИА Новости.
С такой инициативой Чернышов обратился к министру просвещения Ольге Васильевой. По его мнению, учителя, которые ведут себя с учениками агрессивно, не должны получать ту же зарплату, что и «вкладывающие в детей душу» педагоги.
По задумке депутата за первый инцидент зарплату можно снижать на треть, а за повторные — урезать вдвое.
Чернышов считает, что это позволит «снизить градус агрессии» в школах, где жестокость учителей «давно переходит все границы».
В последнее время в СМИ все чаще появляются сообщения об учителях, применивших насилие к ученикам. На прошлой неделе жительница Смоленска пожаловалась журналистам на классную руководительницу ее сына-второклассника, которая унижала мальчика и до крови расцарапала ему лицо из-за отказа доесть ужин на продленке.
Ранее в Тольятти учительница биологии несколько раз ударила девочку, рисовавшую на уроке. Этот инцидент попал на видео.
До этого в Сети появилось видео, демонстрирующее, как учительница в школьном коридоре бьет младшеклассника, отчитывая его за плохое поведение.
Комментарии
Общество , Образование , Ольга Васильева , Госдума
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