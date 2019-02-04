Учителям придумали наказание за агрессию

Депутат Госдумы Борис Чернышов предложил вдвое снижать зарплаты школьных учителей, проявивших агрессию, психологическое или физическое насилие к ученикам. Об этом сообщает РИА Новости.

С такой инициативой Чернышов обратился к министру просвещения Ольге Васильевой . По его мнению, учителя, которые ведут себя с учениками агрессивно, не должны получать ту же зарплату, что и «вкладывающие в детей душу» педагоги.

По задумке депутата за первый инцидент зарплату можно снижать на треть, а за повторные — урезать вдвое.

Чернышов считает, что это позволит «снизить градус агрессии» в школах, где жестокость учителей «давно переходит все границы».

В последнее время в СМИ все чаще появляются сообщения об учителях, применивших насилие к ученикам. На прошлой неделе жительница Смоленска пожаловалась журналистам на классную руководительницу ее сына-второклассника, которая унижала мальчика и до крови расцарапала ему лицо из-за отказа доесть ужин на продленке.

Ранее в Тольятти учительница биологии несколько раз ударила девочку, рисовавшую на уроке. Этот инцидент попал на видео.