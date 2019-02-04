Сбросивший хромого старика со скамейки полицейский уволен

Министерстве внутренних дел сообщили об увольнении героя ролика, на котором полицейский скидывает на пол лежащего на скамейке пожилого человека. Об этом написала пресс-служба управления на транспорте МВД по Приволжью.

По данным ведомства, инцидент произошел в начале марта 2017 года на железнодорожном вокзале поселка Раевский в Башкирии

«Мужчина (на вид 45-50 лет, неопрятно одетый) лежал в грязных ботинках на скамейке для сидения пассажиров и не реагировал на неоднократные замечания сотрудников полиции, после чего полицейские повели себя некорректно в отношении данного гражданина», — говорится в сообщении.

В МВД отметили, что один из запечатленных на видео полицейских уже уволен, причина его увольнения не сообщается. В отношении второго сотрудника проводится служебная проверка, и если его вина в случившемся будет установлена, то его могут уволить из органов по отрицательным отзывам.

Ранее в сети появилась видеозапись, на которой видно, как двое сотрудников подходят к пожилому человеку с тростью, лежащему на скамейка в помещении. Один из них скидывает мужчину на пол со словами: «Нормально сядь, по-человечески, или на улицу пойдешь мерзнуть!». Другой полицейский наблюдает за этим и не вмешивается. Когда силовики уходят, тот с трудом поднимается.