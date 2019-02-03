Беспилотникам запретят летать над важными объектами

Госдуму внесен законопроект, согласно которому беспилотникам запретят летать над критически важными объектами вроде электростанций, химических производств, портов и вокзалов, а также в небе над футбольными матчами, концертами или фестивалями. У полицейских и других правоохранительных ведомств появится законное право сбивать или отбирать у владельцев залетевшие "не туда" дроны. Согласно законопроекту, разрешается подавлять или преобразовывать сигналы дистанционного управления дронами-нарушителями и изымать у владельцев всю систему или отдельные ее части.

Беспилотникам, согласно законопроекту, будет запрещено летать над объектами государственной охраны и трассами их проезда, охраняемыми объектами и прилегающими зонами. Также в тексте упоминаются территории, где проводятся неотложные следственные действия, оперативно-разыскные и антитеррористические мероприятия. Кроме того, дроны не смогут летать над местами выполнения своих задач Росгвардией.

Полеты беспилотников будут ограничиваться или запрещаться и над местами проведения любых массовых мероприятий. Речь идет обо всех фестивалях, праздничных гуляниях, концертах, митингах, велопарадах и т.п.

Полиция, в соответствии с проектом закона, получит право "временно ограничивать нахождение беспилотных воздушных судов в воздушном пространстве над местом проведения массового мероприятия и прилегающей к нему территории".

О необходимости введения таких ограничений полиция должна будет уведомить Росавиацию и организаторов массового мероприятия.

"Поправки не вводят новых ограничений или запретов на использование беспилотников, их цель — упорядочить законодательство, поскольку массовое использование беспилотников стало возможным совсем недавно, и многие правовые вопросы, в первую очередь касающиеся безопасности их использования и защиты жизни и здоровья граждан, остаются неурегулированными", — пояснил один из авторов документа, председатель Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Пискарев добавил, что в основном сейчас использование беспилотников регулируется подзаконными актами и ведомственными приказами. Так, в Москве , по его словам, использование без разрешения коптеров, дронов, авиамоделей в пределах МКАД полностью запрещено с 2016 года, но не законом, а приказом министерства транспорта

"Однако, если такого ограничения, как в Москве, не введено, то "места массового скопления граждан, объекты и отдельные территории, над которыми запретные зоны не установлены, оказываются беззащитными перед возможными угрозами, связанными с использованием беспилотных летательных аппаратов", — подчеркнул Пискарев.

Авторы законопроекта поясняют, что с помощью дронов можно доставлять взрывные устройства и оружие, распылять отравляющие вещества в местах скопления людей, распространять наркотики, транспортировать контрабанду, а также передавать информацию и различные предметы заключенным.

В пояснительной записке к законопроекту приводится статистика, согласно которой в России с января по сентябрь 2017 г. пользователи приобрели более 57 тыс. дронов. Предполагается, что к 2035 г. над нашей страной будут одновременно летать около 100 тыс. беспилотников.

Авторы законопроекта приводят в пример случаи, когда несанкционированные полеты дронов представляли угрозу безопасности людей. "Думается, что на первое место здесь должны выйти задачи недопущения проведения полетов беспилотников над территориями проведения массовых мероприятий, а не сбивания беспилотников непосредственно на месте, что само по себе может иметь весьма неприятные последствия. Основной же целью указанного законопроекта является упорядочивание законодательства в данной области", — прокомментировал "РГ" ведущий эксперт в области беспилотной авиации Денис Федутинов

По словам Василия Пискарева, законодательное регулирование использования беспилотников — общепринятая мировая практика. "При подготовке законопроекта мы использовали опыт регулирования полетов беспилотных воздушных судов в США, Канаде, Китае, странах Евросоюза ", — сказал парламентарий.

"У России вектор больше похож на китайский, чем на европейский или американский, — отметил в беседе с корреспондентом "РГ" исполнительный директор юридической компании Дмитрий Семенов. — Европа и Америка идут по пути регулирования использования БЛА. Европейские страны считают, что регистрация БЛА необходима, в то время как в США в мае 2017 года Верховный суд отменил требования по регистрации БЛА, которые не используются в коммерческих целях".

"Мне кажется, нужно регулирование этой отрасли, а не тотальный запрет и право сбивать имущество граждан. Кроме того, законодателям следует классифицировать виды БЛА не только по весу, но и по максимальной высоте и оборудованию. Естественно, в закрытом воздушном пространстве БЛА делать нечего, но закрывать все воздушное пространство страны или требовать разрешение на использование детских игрушек не разумно", — считает юрист.

Предполагается, что к 2035 году над территорией нашей страны будут одновременно летать примерно 100 тысяч беспилотных летательных аппаратов

"В пояснительной записке к законопроекту указано, что правоохранители пока что не имеют права сбивать беспилотники, несанкционированно бороздящие воздушное пространство, — отметил адвокат Андрей Орлов. — Однако их все же почему-то сбивают, иначе авторы законопроекта не стали бы сетовать на то, что "применение подобных мер безопасности зачастую влечет за собой предъявление к органам власти гражданских исков о возмещении причиненного ущерба". Наделение силовиков новыми полномочиями, по замыслу законотворцев, может оградить государство от подобных небезосновательных исков.

Напомним, с 5 июля 2017 г. действуют положения Воздушного кодекса, согласно которым дроны с массой от 0,25 до 30 кг должны проходить обязательную регистрацию в Единой системе организации воздушного движения России. По сути, под эти требования не попадают только воздушные змеи, а все дроны, начиная с игрушечных моделей воздушных судов, уже должны ставиться на учет.

Если же владелец дрона намерен запустить свое устройство в воздух над каким-либо населенным пунктом, он должен получить разрешение от органов местного самоуправления. Что касается фото— и видеосъемки, которую может осуществлять дрон, то такая съемка классифицируется как авиационные работы и требует прохождения специальной сертификации владельцем дрона.

Нарушение правил использования беспилотников, согласно действующему законодательству, может караться штрафом от 2 до 500 тыс. руб.

А как у них

Запускать беспилотные летательные аппараты в США можно, но нужно хорошо представлять существующие ограничения. Во-первых, любой взмывающий в небо коптер весом более 250 граммов необходимо регистрировать на сайте Федерального управления гражданской авиации. Лицензия на 3 года стоит всего 5 долларов, но полученный при регистрации номер необходимо наклеить на беспилотник. Соответственно, если потом случится инцидент, власти легко вычислят оператора. Если поймают без лицензии даже там, где летать разрешено, предусмотрен административный штраф до 27 тысяч долларов. Впрочем, на практике часто можно отделаться внушением или штрафом на порядок меньше. Но если произошел серьезный инцидент и возбуждено уголовное дело, то наказание за отсутствие лицензии может составить до 250 тысяч долларов штрафа и трех лет лишения свободы.

Высота полета коптера не должна превышать примерно 120 метров. Операторам-любителям запрещено осуществлять запуск рядом с вертолетами и самолетами, аэропортами, а также над местами проведения спасательных операций, скоплениями людей, стадионами. Например, власти пригрозили штрафом в 20 тысяч долларов тем, кто попытается запустить коптер над стадионом во время финального матча по американскому футболу. Запрещены полеты коптеров вблизи объектов, чувствительных с точки зрения национальной безопасности, включая военные базы. Пентагон имеет право сбивать коптеры вблизи своих объектов, а за попытки полета рядом с ними предусмотрено уголовное преследование. Под запретом находятся критически значимые объекты инфраструктуры, например атомные станции, а также национальные монументы, такие как Статуя Свободы. Запрещено летать и в национальных парках США, хотя наказание за это менее строгое. Особой зоной считаются 15— и 30-мильные зоны вокруг аэропорта Вашингтона. Полеты там строжайше запрещены.

В Японии запрещено запускать аппараты над режимными объектами, среди которых дворец императора, резиденция премьер-министра, местный парламент, военные базы США и национальных Сил самообороны. Полеты беспилотников не допускаются в ночное время, в районах аэропортов и местах проведения массовых мероприятий. Кроме того, нельзя поднимать дроны на высоту более 150 метров. Особое внимание беспилотникам уделят во время Летней Олимпиады в Токио в 2020 году. Местные власти намерены ограничить полеты над спортивными объектами и местами проживания атлетов. За нарушения предусмотрен крупный штраф и даже тюремный срок до года.