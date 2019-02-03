России нужен закон Кирилла Толмацкого

От внезапной остановки сердца умер рэпер Децл, ему было всего лишь 35 лет. Музыканты и продюсеры соболезнуют родным и близким, но смерть исполнителя — повод задуматься о тех, кто ещё жив. Автоматические дефибрилляторы, позволяющие запустить остановившееся сердце, должны быть повсеместно.

Автор главного рэп-хита середины 90-х «Буду погибать молодым» Мистер Малой живёт в Санкт-Петербурге , у него студия йоги, в этом году ему исполняется 40 лет.

Рэпер Децл появился на телеэкранах через 5 лет после Малого, и поначалу их сравнивали — два тинейджера, которые читают написанные взрослыми людьми тексты. Децл, он же Кирилл Толмацкий, умер ночью в Ижевске , ему так и не исполнилось 36.

Децла называют символом поколения тех, кому сейчас чуть больше тридцати, хотя и он, и Мистер Малой в свои юные годы продвигали хип-хоп в стране, которая была в целом равнодушна к этому музыкальному направлению. Ещё были «на коне» советские рокеры ленинградской и свердловской школ, рвали стадионы Земфира и Муми-тролль, а для равнодушных к рок-н-роллу существовала огромная и необъятная попса.

Для рокеров хип-хоп был слишком попсовым, для попсы — наоборот, слишком чужим. Поэтому то, что Децлу удалось стать известным на всю страну — очень большая удача, которую невозможно объяснить исключительно продюсерскими талантами его отца Александра Толмацкого.

Повзрослев, Кирилл Толмацкий попытался сменить амплуа, сменив псевдоним на Le Truk, но эта попытка была не более успешной, чем у певца Принца, на определенном этапе карьеры потребовавшим, чтобы его обозначали в виде не имеющего название значка.

Всё равно для всех до самой смерти Толмацкий остался Децлом.

Среди многих других рэп-исполнителей считалось хорошим тоном презрительно относиться к Децлу. Рэпер Баста назвал коллегу «лохматое чмо», за что Толмацкий подал в суд и выиграл 350 тысяч рублей.

При этом тот же Баста одним из первых высказал соболезнования в связи со смертью Децла. "Выражаю глубокие соболезнования его родным и близким. Вне зависимости от нашего конфликта и разногласий, искренне жаль, что молодые так рано и несвоевременно уходят. Это большое несчастье. Светлая память", — написал он в Инстаграме.

"Помню 2000-е и как впервые услышал рэп Децла. Думаю, что во многом благодаря Кириллу большинство людей начали увлекаться хип-хопом. Мои соболезнования всем родным, близким и поклонникам. Не знал его лично, но хорошо знаю его музыку. Отдельное спасибо за песню — Письмо. RIP Легенда", — написал Крид.

«Ритмом музыка всяка ведома,

И с пластинок сдувая пылинки,

Вечеринка у Децела дома,

Собрался народ на поминки.

Подтянулся район и вся школа.

Кто-то снова и снова включал,

Для себя, а не для протокола, «Мои слёзы, моя печаль.»» — срифмовал отрывки из песен Децла Шнур.

Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что «был очевидцем рождения Децла на свет как артиста. Я знаю, что у них были большие разногласия с отцом. Он как-то не вписался в современный мир, хотя мог бы долго жить и быть как Eminem ».

Действительно, всероссийская популярность у Децла была позади, с современной рэп-тусовкой он не дружил, но выступал он регулярно и умер после концерта на частной вечеринке в Ижевске.

Не обошлось без мистики — несколько лет назад Толмацкий в интервью говорил, что собирается инсценировать смерть в 35 лет и уехать жить на остров. К сожалению, не удалось, нет никаких сомнений в том, что у музыканта в Ижевске остановилось сердце.

Отметим, что смерть от внезапной остановки сердца у достаточно молодых людей — достаточно частое явление. По той же причине умер полтора года назад известный журналист и общественный деятель Антон Носик , которому был 51 год. Всего, по данным Минздрава, из-за внезапной остановки сердца в России умирают около 300 тысяч человек в год, преимущественно — мужчины, молодые и средних лет.

Многих умерших можно было бы спасти, если «запустить» сердце при помощи дефибриллятора. В последние годы во многих аэропортах и на вокзалах появились автоматические дефибрилляторы, но их по-прежнему очень мало по сравнению с Европой и США.

Госдуму в мае 2018 года был внесён законопроект, согласно которому автоматические дефибрилляторы, воспользоваться которыми может любой человек без специального образования, должны появиться во всех местах массового скопления людей, но он пока не принят.

«Медики указывают на прямую зависимость между временем от момента остановки сердца до времени проведения дефибрилляции и выживаемости людей. Каждая минута промедления снижает на 10% шанс спасения человека, подвергшегося внезапной остановке сердца. При дефибрилляции в первые три минуты с момента происшествия выживаемость составляет порядка 70%, при дефибрилляции спустя 10 минут — уже не более 10%», — комментировал Андрей Исаев, один из соавторов законопроекта.

Возможно, что смерть такого известного всей стране человека, как Децл, сподвигнет депутатов ускорить принятие законопроекта и оснащение автоматическими дефибрилляторами всех концертных залов наравне со школами, институтами, поездами и вообще любыми местами, где массово собираются люди, станет строго обязательным.

И будет вполне справедливо, если этот закон назовут в честь Кирилла Толмацкого.