Стартовал поволжский полуфинал конкурса «Лидеры России»

В Нижнем Новгороде в субботу, 2 февраля, открывается полуфинал всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России» в Приволжском федеральном округе; на этот этап конкурса вышли 436 участников, сообщил полномочный представитель президента России в ПФО Игорь Комаров

«В этом году в округе 42 тыс. заявок, на 10 тыс. больше, чем в прошлом году. В полуфинал второго конкурса вышли 436 будущих суперпрофессиональных руководителей. И сегодня в Нижнем Новгороде и Самаре полуфиналисты будут проходить комплексную оценку управленческих компетенций, выполняя все усложняющиеся групповые задания», — сказал он на открытии полуфинала конкурса в Нижнем Новгороде, передает ТАСС.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что в ходе конкурса не только «перезагружается» отношение к кадровой работе, но и запускается институт наставничества в новом виде. Оценочные мероприятия полуфинала пройдут в течение двух дней — 2 и 3 февраля, результаты станут известны 4 февраля. В программе полуфинала запланированы мастер-классы и мероприятия, которые предполагают совместную активность конкурсантов.

В пятницу участники прошли компьютерное тестирование для подтверждения результатов, полученных во время дистанционного этапа конкурса, добавляет НТВ

Конкурс «Лидеры России» — флагманский проект платформы «Россия — страна возможностей», который призван создать работающие социальные лифты для активных граждан. Первый сезон стартовал в октябре 2017 года и завершился в феврале 2018 года. Из почти 200 тыс. человек, подавших заявки на участие, были определены 103 победителя. 67 участников первого сезона получили назначения, в том числе двое стали губернаторами, а четверо — заместителями федеральных министров.

Второй конкурс начался 10 октября, для участия в проекте зарегистрировались более 227 тыс. человек. Более 91 тыс. человек получили возможность принять участие в заочном этапе. В очные полуфиналы конкурса вышло около 3,3 тыс. человек.

Платформа «Россия — страна возможностей» была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента России. Она объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. АНО «Россия — страна возможностей» создана в мае текущего года для развития одноименной платформы.