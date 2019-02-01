Дом семьи Ельцина решили пустить на дрова 

Дом в свердловском селе, где родился первый президент России Борис Ельцин, решили не восстанавливать после пожара. Об этом сообщает «Ура.ру» со ссылкой на управу села Басмановского.
Хозяева дома предложили местным жителям разобрать стены дома и использовать их в качестве дров.
После пожара строение осталось без кровли и выгорело изнутри, но стены выстояли.
Год назад, в феврале 2018-го, в «Ельцин-центре» сообщили о пожаре в деревянном доме начала XX века, принадлежавшем деду Ельцина.
Нынешний хозяин дома во время пожара был в Екатеринбурге. По факту пожара начали расследование.
В «Ельцин-центре» рассказывали РБК, что Ельцин родился в селе Бутка, а в сгоревшем доме, «вероятно, бывал».
«Ура.ру» утверждает, что Ельцин родился не в Бутке, а в Басмановском 1 февраля 1931 года. Когда ему было несколько месяцев, родители переехали в Бутку.