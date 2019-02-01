Дом семьи Ельцина решили пустить на дрова

Дом в свердловском селе, где родился первый президент России Борис Ельцин , решили не восстанавливать после пожара. Об этом сообщает «Ура.ру» со ссылкой на управу села Басмановского.

Хозяева дома предложили местным жителям разобрать стены дома и использовать их в качестве дров.

После пожара строение осталось без кровли и выгорело изнутри, но стены выстояли.

Год назад, в феврале 2018-го, в «Ельцин-центре» сообщили о пожаре в деревянном доме начала XX века, принадлежавшем деду Ельцина.

Нынешний хозяин дома во время пожара был в Екатеринбурге. По факту пожара начали расследование.

В «Ельцин-центре» рассказывали РБК , что Ельцин родился в селе Бутка, а в сгоревшем доме, «вероятно, бывал».

«Ура.ру» утверждает, что Ельцин родился не в Бутке, а в Басмановском 1 февраля 1931 года. Когда ему было несколько месяцев, родители переехали в Бутку.