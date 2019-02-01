Пока вы спали: Арашуковы наворовали невосполнимую сумму 

Банки станут реже отказывать россиянам
Отказов гражданам и компаниям в проведении банковских операций станет «существенно» меньше, пообещала, как сообщает «Интерфакс», глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина. По ее словам, ряд критериев, ныне являющихся основаниями для отказа, «устарели». По этой причине ЦБ и Росфинмониторинг уже работают над актуализацией их перечня. Также Набиуллина пообещала сократить объем информации, передаваемой банками Росфинмониторингу, что приведет к сокращению числа случаев попадания граждан и компаний в черные списки. Кроме того, уже имеющиеся черные списки будут пересмотрены.
«Банки должны внимательно относиться к клиентам, а не слепо применять формальные критерии», — подчеркнула председатель ЦБ.
США дали "задний ход"
США дали "задний ход", дав понять России, что готовы продлить свой ультиматум о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, пишет «Коммерсант». Ультиматум США — это либо уничтожение Россией ракет 9М729, либо выход Америки из ДРСМД. Срок ультиматума истекает завтра, однако в понедельник заместитель государственного секретаря США Андреа Томпсон заявила Deutsche Welle, что в субботу США приостановят свое участие в договоре на полгода.
«В течение этого времени Россия может вернуться в рамки договора», — добавила она.
Киберпонедельник не вызвал ажиотажа
Киберпонедельник не вызвал ажиотажа среди россиян, рассказала «Российской газете» управляющий партнер организатора акции LED agency Мария Комендантова. Киберпонедельник — распродажа, которая в России приходится на вторую половину января. В 2019 году в акции приняли участие 200 интернет-магазинов, предлагавших скидки до 90%. По словам Комендантовой, в этом году ажиотажа не было — граждане посещали магазины «спокойно» и в удобное им время.
«Покупатель привык к подобным акциям», — объяснила она.
Арашуковы наворовали невосполнимую сумму
Стоимость газа, похищенного сенатором Рауфом Арашуковым и его отцом Раулем, не может быть возмещена. Об этом, как сообщает РБК, в Басманном суде заявил следователь по делу против них. По версии следствия, в 2002 году с целью хищения газа Арашуков-старший создал организованное преступное сообщество, а своих родственников назначал на ключевые должности в газовой отрасли. С тех пор ОПС украла объемы газа стоимостью 31 миллиард рублей.
«Это невзыскиваемая дебиторская задолженность. Возместить ее невозможно», — заявил следователь.
Резкость Абэ получила объяснение
Резкие высказывания о Курильских островах, которые порой себе позволяет премьер-министр Японии Синдзо Абэ, вызваны его желанием «успокоить» соотечественников. Об этом RT заявил глава Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов. По его словам, общественность ждет от главы правительства следования «базовому принципу» японской политики в отношении Курил — острова оккупированы Россией.