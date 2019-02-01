В день рождения Ельцина в музее показали его зачетку

Музей Уральского федерального университета (УрФУ, ранее УПИ) в пятницу представил посетителям зачетку первого президента РФ Бориса Ельцина , сообщила ТАСС в пятницу директор музейно-выставочного комплекса УрФУ Юлия Шатон.

"В день рождения Бориса Ельцина мы представили гостям нашего музейно-выставочного комплекса оригинал его зачетной книжки, в основной выставке музея имеется только электронная версия. Борис Ельцин учился в Уральском политехническом институте (УПИ) на строительном факультете по специальности "промышленное гражданское строительство", — сказала Шатон.

Первая четверка в зачетной книжке Ельцина — на третьем курсе, до этого там только отличные оценки, в последнюю сессию он получил только четверки. Практики в 1953-1954 годы Ельцин прошел на "хорошо". "Сказать, где он был на практике, — не могу, запись сделана очень неразборчиво, мы еще толком не расшифровывали зачетку. Диплом Ельцин сдал на "отлично" по проекту "Воздушно-канатные дороги порожного отвала угольной шахты", — отметила директор музейно-выставочного комплекса.

"Борис Ельцин — один из самых известных наших выпускников, сделавший немало для становления современной России. В стенах вуза формировался его твердый характер, и сокурсники подмечали в будущем первом президенте качества, которые помогали ему на всех постах: целеустремленность, волю к победе, уверенность и решительность", — отметил в беседе с ТАСС ректор вуза Виктор Кокшаров.

В музее Ельцин-центра ко дню рождения первого президента РФ проведут экскурсию "Что подарить президенту?", в которой расскажут про все подарки Ельцину, имеющиеся в фонде. Как сообщили в пресс-службе центра, участникам экскурсии расскажут истории 56 предметов, среди которых бронзовая птица — подарок немецкого канцлера Гельмута Коля , свитер, старинные часы на цепочке, подаренные Мстиславом Ростроповичем и Галиной Вишневской, фрагмент паркетного пола из Овального кабинета Белого дома в Вашингтоне.

Борис Ельцин родился 1 февраля 1931 года, умер 23 апреля 2007 года. С 1991 по 1999 год занимал должность президента Российской Федерации.