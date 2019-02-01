Безработной молодёжи стало меньше

По итогам 2018 года в России снизилась безработица среди молодёжи. Согласно данным, которые News.ru предоставили в Федеральной службы по труду и занятости (Роструд) по состоянию на конец 2018 года в службе занятости населения в качестве безработных было зарегистрировано 61 тысяча 300 граждан в возрасте от 16 до 24 лет. При этом в конце 2017 года данный показатель составлял 71 тысяча 800 человек.

News.ru выяснял, кем идут работать студенты и почему к 2023 году эксперты прогнозируют существенный рост безработицы среди молодёжи.

В России дискриминация по возрасту запрещена законом, поэтому работодатели не должны указывать возраст в вакансиях, напомнил руководитель пресс-службы сервиса для поиска работы и сотрудников Rabota.ru Сергей Денисенко . Но если говорить о профессиях, на которые готовы брать соискателей без опыта работы, то в основном это массовый сегмент: продавцы, кассиры, курьеры, офис-менеджеры, официанты, хостес, промоутеры, операторы колл-центров, секретари, грузчики, утверждает специалист. По его словам, в большинстве случаев на этих позициях и работают студенты.

«Также можно выделить сферу digital-маркетинга. Она достаточно молодая и поэтому сюда часто готовы брать молодых специалистов без опыта с обучением внутри компании и возможностью дальнейшего роста. Например, это: SMM-менеджер, копирайтер, контент-менеджер, email-маркетолог, помощник маркетолога, web-аналитик, специалист по контекстной рекламе, специалист по SEO, специалист по ASO», — рассказал эксперт.

Он также отметил, что онлайн-образование является перспективной сферой деятельности для молодых людей без опыта работа, позволяющей начать строить карьеру. Появились такие специальности, как координатор образовательных программ, продюсер онлайн-курсов, менеджер проектов.

В среднем, по данным Rabota.ru, студенты могут рассчитывать на зарплату от 20 тысяч до 40 тысяч рублей. При этом Денисенко напомнил, как неопытным соискателям избежать недобросовестных работодателей.

«Официальное оформление по трудовому договору. Обязательно нужно читать все пункты, особенно с обязательствами и периодами выплат зарплат и премий. Имейте в виду, в случае возникновения споров и увольнений вы получите именно те деньги, которые прописаны в договоре», — рассказал эксперт.

Снижение безработицы сменится ростом

Вице-президент Конфедерации труда, депутат Олег Шеин сообщил News.ru, что последние десять лет демографическое положение на рынке труда являлось очень благоприятным и «снижающим уровень безработицы». Избыточной рабочей силы не возникало, за счёт того, что люди уходили на пенсию, а приток молодёжи на рынок труда был небольшим, пояснил спикер.

«Ежегодно на пенсию до недавнего времени выходили порядка 2 млн человек, а количество людей, которые достигали работоспособного возраста, в эти годы снижалось. Ежегодно количество молодёжи, которая выходила на рынок труда, составляло где-то порядка 1 млн человек. Эта разница в 1 млн и снижала уровень безработицы. При этом количество рабочих мест в стране тоже уменьшалось. Если мы возьмём официальные данные Росстата начиная с 2012 по 2018 год, то за эти 6 лет количество рабочих мест сократилось на 5,2 млн человек», — рассказал эксперт.

Он отметил, что сокращение рабочих мест в стране происходит ежегодно. Даже в период стабильной экономической ситуации снижение замедляется, но не прекращается.

«В 2015 году из-за падения доходов от нефти и общего ступора экономики количество рабочих мест уменьшилось примерно на 1 млн, а в благоприятные годы, например, в 2013-м, сокращение составило 200 тысяч. В 2017—2018 годах в среднем количество рабочих мест, по данным Росстата, ежегодно сокращается на 450 тысяч. Это сокращение имеет под собой несколько причин: неэффективная работа правительства и автоматизация производства, цифровизации услуг и сельского хозяйства», — констатировал депутат.

Шеин подчёркивает, что в ближайшие годы стоит ожидать роста безработицы среди молодёжи.

«К 2023 году количество молодёжи, которая будет прибывать на рынок труда, достигнет пиковых отметок (с 2024 по 2026 годы) — это годы притока, люди, которые родились в начале нулевых. При этом ежегодно на рынке будет «зависать» порядка 2 млн человек из числа тех, кто не получит право на пенсию. Соответственно, в 2021 году дополнительный приток на рынок труда достигнет отметки в 3 млн человек. Поэтому безработица среди молодёжи в ближайшее время будет качественно возрастать», — предположил собеседник News.ru.

По его мнению, рост безработицы среди молодёжи будет сопровождаться серьёзными социально-политическими изменениями в настроениях и обычном достатке человека.