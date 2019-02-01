В КБР открыли клуб молодых управленцев «Новая высота»

В четверг, 31 января, в Колонном зале Дома правительства Кабардино-Балкарской Республики состоялась встреча врио главы республики Казбека Кокова с победителями регионального кадрового конкурса «Новая высота» и их потенциальными наставниками.

В рамках мероприятия состоялся запуск клуба «Новая высота», призванного стать экспертной площадкой, объединяющей победителей конкурса управленцев нового типа. Во встрече приняли участие главный федеральный инспектор по КБР Евгений Ткачев , руководитель администрации главы КБР Мухамед Кодзоков, а также члены Совета Федерации , депутаты Государственной думы , руководители министерств и ведомств, представители бизнес-сообщества и высших учебных заведений республики, призванные стать наставниками победителей конкурса.

Кадровый конкурс «Новая высота» проходил при поддержке автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей», созданной по указу президента России Владимира Путина для обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан.

Флагманским проектом АНО «Россия — страна возможностей» является конкурс управленцев «Лидеры России» для руководителей нового поколения, благодаря которому талантливые управленцы со всей страны не только получили шанс заявить о себе, но и возможность поработать с наставниками из числа лучших руководителей страны. По итогам конкурса 2017-2018 годов состоялось более 70 назначений его участников на должности в системе государственного управления и бизнесе.

Победители «Лидеров России» 2017-2018 годов организовали Клуб лидеров «Эльбрус», в который будут приглашены победители последующих конкурсов. По аналогии в Кабардино-Балкарии по итогам Конкурса «Новая высота» было решено создать одноименный экспертный клуб, работа которого была запущена 31 января 2019 года.

Клуб «Новая высота» объединит победителей регионального кадрового конкурса Кабардино-Балкарии — управленцев нового типа, сумевших проявить свои лучшие лидерские и управленческие качества и дойти до финала этого сложного и интересного проекта.

Приветствуя участников встречи, Казбек Коков отметил, что немаловажной целью является определение формата дальнейшего взаимодействия. Запуск клуба «Новая высота» как нельзя лучше ложится в эту стратегию. Создание подобных региональных площадок для экспертизы и обсуждения актуальных для общества вопросов — важная часть той работы, которая продолжается после завершения конкурса. Победителям и финалистам необходимы точки приложения их компетенций, площадка для общения, обмена мыслями и идеями, совместной работы в рамках подготовки стратегии развития региона.

Коков подчеркнул, что очень рассчитывает на команду новых инициативных руководителей, выявить которых помог прошедший конкурс. По его словам, только сообща можно эффективно работать на благо общества и развитие региона.

Присутствующий на встрече руководитель администрации главы КБР Мухамед Кодзоков напомнил, что на следующей неделе за победителями конкурса будут окончательно закреплены наставники. И процесс наставничества, работа с менторами как раз будет осуществляться в рамках клуба «Новая высота».

Победители конкурса поблагодарили руководство Республики за возможность заявить о себе, поделились ожиданиями от наставничества, выразили желание внести свой вклад в дальнейшее социально-экономическое развитие региона.

Информация о конкурса «Новая высота» — новаявысота2018.рф