В России проведут конкурс на лучшие «некабинетные» исследования политологов

Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ) и Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) организовали конкурсы, направленные на поддержку научных проектов фундаментальных исследований в сфере общественно-политических наук, заявки на участие молодые ученые смогут подавать уже с 1 февраля, сообщил журналистам председатель совета РФФИ Владислав Панченко.

"Уже буквально с завтрашнего дня, мы надеемся, появится объявление в интернете на сайте РФФИ и мы начнём приём заявок", — сказал Панченко по итогам первого заседания экспертного совета конкурсов.

По словам председателя экспертного совета конкурсов Валерия Фадеева, "научные соревнования" предполагают получение грантов РФФИ, размер одного будет составлять от 400 тысяч до 3 миллионов рублей на проведение исследований по 14 темам.

"Эти исследования — это не какие-то кабинетные мудрствования политологов. Это те исследования, которые нужны населению: это вопросы неравенства, почему экономический рост такой неспешный, вопрос, как будет трансформироваться партийная система, будет ли трансформироваться, вопрос неравенства регионального… Конкурс призван выделять деньги тем политологам, которые отвечают на насущные вопросы, интересующие людей", — пояснил Фадеев.

В свою очередь председатель экспертного совета РФФИ Оксана Гаман-Голутвина отметила, что заявочная кампания на участие в конкурсе пройдёт до середины марта.

Гаман-Голутвина добавила, что стране необходимо эффективно ответить на усиление глобальной конкуренции. "Страна стоит перед совокупностью довольно серьезных вызовов: с одной стороны, страна обладает значительными ресурсами, с другой стороны — конкуренция требует эффективных ответов. Эффективность ответов во многом определяется тем, насколько основательно, качественно и фундаментально проработана сама социально-политическая проблематика. Это поставлено в повестку нового конкурса", — сказала она.