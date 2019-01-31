Пока вы спали: Кто заплатит за газ в 1,5 раза больше

Россияне будут платить за газ по счетчикам Власти простимулируют установку газовых счетчиков населением ростом тарифа для тех, кто этого не сделает, пишут «Известия» . Соответствующий законопроект подготовило Министерство строительства , а Министерство экономического развития — уже поддержало. Согласно ему, россияне, не установившие индивидуальные счетчики самостоятельно, будут платить за газ в 1,5 раза больше из-за применения к ним повышающего коэффициента 1,5. Также законопроект содержит положение об обязательной установке коммунальщиками антимагнитных пломб на счетчики во избежание искусственного занижения населением потребления газа. Выявленное нарушение станет поводом применить повышающий коэффициент 10. 50 банков лишатся лицензии Свыше 50 российских банков будут лишены лицензии в 2019 году либо откажутся от нее сами. Об этом со ссылкой на прогноз «Эксперт РА» сообщает «Коммерсант». По мнению специалистов рейтингового агентства, те банки, что откажутся сами, сделают это из-за отсутствия перспектив развития. По той же причине некоторые кредитные организации сольются либо будут поглощены другими. Остальные лишатся лицензии по решению Центрального банка : одни — из-за высокорискованной кредитной политики и, как следствие, неспособности доформировать резервы по требованию регулятора, другие — из-за проведения чересчур большого объема клиентских операций по сравнению со своим балансом, то есть несоблюдения антиотмывочного закона. Путин обещал Лужкову не отдавать Курилы Президент России Владимир Путин заверил, что Курильские острова не будут переданы Японии, поэтому Юрий Лужков согласился представлять Россию в совместном с Японией «совете мудрецов» в 2003 году. Об этом бывший мэр Москвы рассказал РИА Новости . По словам Лужкова, он предупредил Путина, что согласится войти в совет лишь при условии, что острова не будут отданы. «Речь не идет о том, чтобы отдать острова», — сказал ему тогда Путин. Россияне привыкают жить в долг Средний размер выданных россиянам потребительских кредитов вырос на треть в четвертом квартале 2018 года. Об этом со ссылкой на данные 4,1 тысячи кредиторов сообщает пресс-служба Национального бюро кредитных историй. Если в октябре-декабре 2017-го россияне одалживали в среднем 137,5 тысячи рублей, то в октябре-декабре 2018-го — 181 тысячу, то есть на 31,6% больше. Больше других в четвертом квартале прошлого года занимали жители Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга: средний размер потребкредитов там составил 453,2 тысячи, 313,6 тысячи и 298,2 тысячи соответственно. ЦБ помог миллионам россиян Центральный банк «переписал» в 2018 году кредитные истории почти пяти миллионов россиян, рассказал News.ru представитель регулятора. Он объяснил, что порой кредитные организации ошибаются при внесении записей в истории своих клиентов, например, в активности договора, признании долга безнадежным или его передаче коллекторам. Ради актуализации сведений ЦБ провел комплекс надзорных мероприятий. Собеседник издания не уточнил, каких именно, но подчеркнул, что это «оздоровит» рынок и сделает кредитные продукты более дешевыми для добросовестных заемщиков.