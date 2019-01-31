Лев Новоженов сообщил о смерти дочери 

Журналист Лев Новоженов сообщил на странице в Facebook о смерти дочери Александры. Женщине было 36 лет.
Дочь журналиста скончалась в Чикаго. Причину смерти он не уточнил.
«Шура меня просила о ней не писать. Я и не писал. И вот её больше нет. А что же мне сейчас — ходить из угла в угол? И с кем говорить? И вот я пишу», — отметил Новоженов.
Он рассказал, что книга его дочери «Уроки визуального», написанная в соавторстве с Глебом Напреенко, номинирована на премию Александра Пятигорского.
Александра Новоженова — ребенок журналиста от четвертого брака. Она была художником, окончила школу графического дизайна и искусствоведческий факультет МГУ. У женщины осталась дочь Ида.
Также у журналиста есть сын Игорь от второго брака. Новоженов рассказывал «Московскому комсомольцу», что его сын живет в Нью-Йорке.