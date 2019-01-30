«Смачно и с удовольствием»: Симоньян плюнули в лицо

Симоньян плюнули в лицо

Мужчина «смачно и с удовольствием» плюнул в лицо главному редактору RT Маргарите Симоньян . Об этом она сама рассказала в своем телеграм-канале

В настоящее время Симоньян пишет книгу о канале, который возглавляет. Накануне она опубликовала несколько ее частей.

В шестой журналистка рассказала о поездке на встречу с другом в московский ресторан «Скандинавия», случившейся на следующий день после поступившего ей предложения стать главредом RT, то есть в середине 2000-х годов.

По словам Симоньян, в «Скандинавию» она поехала на подаренном ей тогдашним молодым человеком «Фольксвагене»

Остановившись на светофоре на одной из московских улиц, журналистка услышала, как ей сигналит «какой-то мужик», и увидел, что жестами он призывает ее открыть окно. Так Симоньян и поступила.

«И ровно в этот момент мужик смачно и с удовольствием плюнул мне прямо в лицо», — рассказала она.

Главред RT затруднилась прояснить причину поступка мужчины, но предположила, что перед тем могла подрезать его, не заметив этого.