«Смачно и с удовольствием»: Симоньян плюнули в лицо

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Симоньян плюнули в лицо 

Рамблер 32 минуты назад
Мужчина «смачно и с удовольствием» плюнул в лицо главному редактору RT Маргарите Симоньян. Об этом она сама рассказала в своем телеграм-канале.
В настоящее время Симоньян пишет книгу о канале, который возглавляет. Накануне она опубликовала несколько ее частей.
В шестой журналистка рассказала о поездке на встречу с другом в московский ресторан «Скандинавия», случившейся на следующий день после поступившего ей предложения стать главредом RT, то есть в середине 2000-х годов.
По словам Симоньян, в «Скандинавию» она поехала на подаренном ей тогдашним молодым человеком «Фольксвагене».
Остановившись на светофоре на одной из московских улиц, журналистка услышала, как ей сигналит «какой-то мужик», и увидел, что жестами он призывает ее открыть окно. Так Симоньян и поступила.
«И ровно в этот момент мужик смачно и с удовольствием плюнул мне прямо в лицо», — рассказала она.
Главред RT затруднилась прояснить причину поступка мужчины, но предположила, что перед тем могла подрезать его, не заметив этого.
«Ну или просто псих», — не исключила она.
Комментарии24
Общество , Видео , Маргарита Симоньян , VolksWagen
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