Сельских учителей и врачей решили оставить без коммунальных льгот

Минэкономразвития решили освободить регионы от чрезмерных финансовых обязательств перед сельскими специалистами, лишив, в частности, учителей и врачей положенных им льгот по коммунальным платежам. Это следует из опубликованного на сайте ведомства «Плана по оптимизации регулирования на федеральном уровне полномочий органов государственной власти субъектов РФ ». С задумкой чиновников не согласны депутаты и сенаторы.

Дисбаланс ответственности

Бесспорно, что избыточные расходные обязательства субъектов РФ становятся не только неподъёмными для их бюджетов, но и ставят крест на решении первостепенных задач по пространственно-государственному развитию страны, о которых Президент России Владимир Путин говорил в своём Послании в 2018 году. Поэтому в Минэкономразвития, проанализировав финансовые обязательства регионов, подготовили предложения для устранения дисбаланса ответственности. Соответствующая «дорожная карта», опубликованная на сайте министерства, включает 57 пунктов, но не все из них бесспорны.

Так, в ведомстве предлагают «скорректировать» положения федерального законодательства, регулирующие право сельских педагогов на компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения, попросту исключив эти льготы из Закона «Об образовании в РФ».

Как объясняют чиновники, отмена федеральных льгот учителям на селе предлагается «в связи с ранее принятыми решениями по повышению оплаты труда педагогических работников». Кроме того, следует из всё того же плана инвентаризации законодательства, проработан вопрос об исключении аналогичной меры социальной поддержки и в отношении медицинских работников.

«По факту мы получим совершенно разные нормы защиты этих категорий специалистов в регионах, — пояснил он. — В одном субъекте Федерации найдутся средства поддержать своих врачей и педагогов, в другом нет. Где-то льготы дадут, где-то введут какие-то социальные метры и киловатты. Этого делать нельзя».

Рязанский напомнил, что несколько лет назад шла жёсткая дискуссия по поводу этой нормы, и тогда депутаты и сенаторы настояли, чтобы такая мера социальной защиты была сохранена в федеральном законодательстве.

Как преодолеть дефицит специалистов на селе

Тем временем член Комитета Госдумы по аграрным вопросам Аркадий Пономарёв направил письмо в Минэкономразвития с просьбой исключить из опубликованной «дорожной карты» пункт, предполагающий отмену компенсаций за коммунальные платежи для сельских медиков и учителей. По мнению депутата, пересмотр льгот для этой категории граждан противоречит «Стратегии устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2030 года», утверждённой Правительством в 2015 году. Документ, в частности, предписывает наоборот расширять меры социальной поддержки медицинских работников, привлекать в сельскую местность специалистов других профессий, создавать привлекательные условия для жизни, труда и раскрытия личностного потенциала проживающих здесь россиян.

«Как известно, коммунальные платежи — одна из ключевых статей семейных расходов, — говорится в письме депутата. — Лишение сельских медиков и учителей указанных компенсаций снизит уровень их доходов. В то время как Президент России регулярно заостряет внимание на необходимости повышать уровень благосостояния этих специалистов. Мотивировать дополнительными финансовыми и иными стимулами».

Нехватка молодых квалифицированных кадров — одна из острейших проблем на селе, отмечает парламентарий. Дефицит сельских учителей сегодня оценивается в четыре тысячи человек, а медицинских работников — в 27 тысяч. Главные причины непривлекательности труда в сельской местности — низкий доход и социальная незащищённость. Колоссальный разрыв между условиями жизни в сёлах и больших городах.

С просьбой не допустить, чтобы для сельских учителей на Севере и Дальнем Востоке отменили льготы по коммунальным расходам, к вице-премьеру России Татьяне Голиковой также обратились депутаты Комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока. В запросе комитета, отправленном по инициативе депутата Оксаны Бондарь, законодатели просят Татьяну Голикову взять вопрос под личный контроль.

Не поддерживают предложение об отмене льгот для сельских учителей и в Министерстве просвещения. По их мнению, это приведёт к ухудшению материального положения педагогов и их оттоку из сельских школ, где вакансий и так больше, чем в среднем по стране, вследствие чего качество образования в таких школах снизится.