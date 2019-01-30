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Ошибочное уголовное преследование хотят монетизировать 

News.ru + ещё 2 44 минуты назад
Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press
Госдума предлагает установить минимальную сумму моральной компенсации за ошибочное уголовное преследование и лишение свободы. Проект соответствующего федерального закона разработала Межрегиональная правозащитная организация «Коллективная защита».
Авторы инициативы, адвокаты Марат Аманлиев и Николай Максимов рассказали в эксклюзивном материале News.ru, что, согласно их предложению, граждане, пострадавшие от действий правоохранительных органов, позже признанных необоснованными, должны получать от 3 тыс. до 15 тыс. рублей за каждый день, проведённый в неволе. Сейчас размер компенсации определяется судом и, как правило, сознательно занижается, уверены юристы.
«У Верховного суда вообще свой взгляд на возмещение. По одному делу он пришел к выводу, что 9300 рублей за месяц лишения свободы является достаточной компенсацией. То есть суды считают, что свобода человека, жизнь, потерянное здоровье, украденные годы жизни, разлука с родственниками, детьми, те унижения, которые пришлось испытать человеку, компенсируются чашкой кофе за одни сутки», — считает Аманлиев.
Николай Максимов добавил, что предлагается установить следующие нормы: за день лишения свободы (в виде заключения под стражу, а также отбытие лишения свободы по приговору суда) возмещение в размере 15 тыс. рублей, за день домашнего ареста — 5 тыс. рублей, каждый день расследования (предварительное следствие и судебное следствие) — 3 тыс. рублей.
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Общество , Николай Максимов , Госдума , МВД
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