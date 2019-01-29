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Россияне готовы бежать из городов 

Рамблер 56 минут назад
Фото: РИА Новости
Более половины (51%) россиян, опрошенных аналитической службой Рамблера, готовы сбежать из городов в сельскую местность. По их мнению, жить в крупных населенных пунктах становится все сложнее.
Еще 33% респондентов не исключили возможности смены города на село, однако лишь при условии возникновения у них такой необходимости либо интереса к этому.
Исключили такую возможность лишь 16% пользователей Рамблера, объяснившие это тем, что не представляют себя в окружении лугов и лесов.
В опросе поучаствовали 1866 человек.
Сегодня «Известия» сообщили о возросшем в последнее время интересе россиян к жизни в сельской местности по историческим и культурным мотивам, а также рассказали истории нескольких уже переехавших, а именно энтузиастов, восстанавливающих лозоплетение в ульяновском селе Акшуат, сукноделие — в ульяновском поселке Измайлово, памятники архитектуры — в ярославском селе Вятское.
При этом эксперт Ассоциации самых красивых деревень и городков России Анатолий Карпов заявил изданию, что в настоящее время о переезде в сельские населенные пункты задумываются «сотни тысяч, может быть, даже один-два миллиона» россиян.
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Общество , Анатолий Карпов , газета "Известия"
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