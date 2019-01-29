Россияне готовы бежать из городов

Более половины (51%) россиян, опрошенных аналитической службой Рамблера, готовы сбежать из городов в сельскую местность. По их мнению, жить в крупных населенных пунктах становится все сложнее.

Еще 33% респондентов не исключили возможности смены города на село, однако лишь при условии возникновения у них такой необходимости либо интереса к этому.

Исключили такую возможность лишь 16% пользователей Рамблера, объяснившие это тем, что не представляют себя в окружении лугов и лесов.

В опросе поучаствовали 1866 человек.

Сегодня «Известия» сообщили о возросшем в последнее время интересе россиян к жизни в сельской местности по историческим и культурным мотивам, а также рассказали истории нескольких уже переехавших, а именно энтузиастов, восстанавливающих лозоплетение в ульяновском селе Акшуат, сукноделие — в ульяновском поселке Измайлово, памятники архитектуры — в ярославском селе Вятское.