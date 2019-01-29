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Новоиспеченная мать отомстила прозвавшему ее толстухой хаму 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: соцсети
Полная американка публично унизила мужчину, который не хотел сидеть рядом с ней из-за ее веса. Об этом сообщает Daily Mail.
Пассажирка авиакомпании Delta Кэти Киакз, летевшая из Орландо в Детройт, рассказала, что мужчина, который сидел рядом с ней в самолете, назвал ее «200-килограммовой» и попросил стюардессу сменить место.
Своими переживаниями недавно ставшая матерью Киакз поделилась в социальных сетях.
«Дорогой мужчина, летевший со мной на рейсе DL1733, ты обратился ко мне как к 200-киллограммовой. Как только я села в самолет, ты повернулся к своему другу со словами "это нехорошо". Когда я сказала, что недавно родила ребенка, ты просто встал и пошел просить у стюардессы другое место в самолете. Я рада, что его не оказалось», — начала Киакз.
Она также добавила, что весь оставшийся полет мужчина делал вид, что ее просто не существует.
«Почему же я пишу этот пост? Чтобы привлечь твое внимание. Я существую не для того, чтобы удовлетворить тебя. Я могу занимать столько места, сколько мне понадобится. Я рада, что просидела рядом с тобой весь полет, и сожалею о том, что не могла занять еще больше места в салоне самолета», — написала Киакз.
Ее пост стал вирусным и набрал больше 85 тысяч комментариев. Многие пользователи поддержали Киакз и согласились с ее словами.
В декабре 2018 года 24-летний бизнесмен Льюис Опеншоу (Lewis Openshaw) опубликовал фото сидевшей рядом с ним в самолете пассажирки в Facebook и грубо высмеял ее за лишний вес. Он назвал попутчицу «знатным куском сала» и «толстым потным волосатым мужиком». Пользователи сети раскритиковали Опеншоу за хамство.
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Общество , Delta Air Lines , Орландо
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