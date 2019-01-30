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Охрану в российских музеях назвали ужасной 

News.ru + ещё 103 1 час назад
Фото: Сергей Лантюхов/News.ru
Сотрудник одного из ведущих музеев Санкт-Петербурга, который проработал в этой сфере несколько десятков лет, прокомментировал кражу картины Архипа Куинджи из Третьяковской галереи, а также оценил охрану экспонатов в российских учреждениях.
По его словам, музеи страны беззащитны, особенно те, которыми руководят люди не знающие, что такое художественная коллекция.
«Это проблема, она стоит остро, а сейчас это вскрылось странно, анекдотично и неприлично для всех», — заявил он.
Специалист отметил, что продукты в супермаркетах охраняют лучше, чем бесценные произведения искусства. Данную ситуацию необходимо исправлять.
«В любом магазине — книжном, одёжном и даже продуктовом, каждый продукт защищён. Если выносят, будет пищать. В музеях такого нет, но это необходимо сделать в ближайшее время», — подчеркнул он.
По его мнению, заботы об этом должно взять на себя государство, так как музеи просто не обладают такими финансовыми возможностями, передаёт Nation News.
Ранее News.ru писал, что Таганский суд Москвы отправил под арест Дениса Чуприкова. Мужчина подозревается в краже картины «Ай-Петри. Крым» из Третьяковской галереи. Мужчина обвиняется в хищении предметов, имеющих особую ценность, в составе группы лиц. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.
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Общество , Архип Куинджи , Санкт-Петербург
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