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Умер французский актер Франсуа Перро 

Газета.Ru + ещё 2 57 минут назад
Фото: РИА Новости
Знаменитый французский актер Франсуа Перро скончался 20 января в пригороде Парижа Ливри-Гаргане на 95-м году жизни, сообщает телеканал "360".
Перро родился 26 февраля 1924 года в Париже. На сцену попал в 1951 году. Он работал в Национальном народном театре (Théâtre National Populaire).
В кино пришел в 30-м возрасте. Его первым фильмом стала криминальная драма "Гулящие женщины" 1954 года. В его копилке более 150 фильмов и сериалов. Он работал на одной площадке с такими звездами, как Катрин Денев, Жан-Поль Бельмондо, Жан-Луи Трентиньян, Жерар Депардье и другими.
В последний раз он снялся в фильме 2013-го года "Набережная Орсе".
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