Умер французский актер Франсуа Перро

Знаменитый французский актер Франсуа Перро скончался 20 января в пригороде Парижа Ливри-Гаргане на 95-м году жизни, сообщает телеканал "360".

Перро родился 26 февраля 1924 года в Париже. На сцену попал в 1951 году. Он работал в Национальном народном театре (Théâtre National Populaire).

В последний раз он снялся в фильме 2013-го года "Набережная Орсе".