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В Петербурге открыли экспозицию «Бункер Жданова» 

РИА Новости 24 минуты назад
Фото: РИА Новости
Уникальную экспозицию "Бункер Жданова" открыли в воскресенье в Государственном историко-мемориальном музее "Смольный" в Санкт-Петербурге, сообщает аппарат вице-губернатора города Владимира Кириллова.
Новая выставочная экспозиция посвящена истории Смольного в дни Великой Отечественной войны и блокады. Здесь воссоздана обстановка уникального стратегического сооружения, предназначенного для полноценной работы и пребывания там высшего партийного, хозяйственного и военного руководства осажденного Ленинграда.
Экспозиция представляет собой музейную реконструкцию рабочего кабинета Первого секретаря Ленинградского обкома и горкома ВКП (б) Андрея Жданова периода 1941-1944 годов, а также комнату связиста. Здесь также представлены предметы из фондовой коллекции музея, в том числе блокадные реликвии, архивные документы, подлинные предметы мебели из довоенного Смольного, средства правительственной связи и личные вещи, переданные родственниками руководящих работников Смольного.
По словам Кириллова, воссоздание в Смольном помещений подземного бункера имеет важное историческое значение, поскольку именно здесь в военные годы принимались стратегические для города решения.
"Пока это небольшая экспозиция, всего 200 квадратных метров, но здесь представлено все, что было в тот период времени. Это бункер, где принимались военные и гражданские решения, касавшиеся обороны и снабжения Ленинграда", — сказал вице-губернатор, слова которого приводятся в сообщении.
Он также отметил, что планируется продолжить работу по расширению комплекса блокадных объектов, включая развитие Соляного городка, при содействии музейного сообщества и жителей блокадного Ленинграда.
Строительство объекта под условным названием" "Бункер Жданова" продолжалось в течение двух лет (1935-1937 годы). Центральным Проектным Бюро он был зашифрован под названием "Павильон" без указания его месторасположения. Объект размещен на глубине 12 метров между зданием Смольного и Невой, состоит из множества помещений, рассчитанных на пребывание одновременно до 55 человек.
Санкт-Петербург в воскресенье отмечает 75-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны.
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Общество , Андрей Жданов , Правительство Санкт-Петербурга , Владимир , Санкт-Петербург
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