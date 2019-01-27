В Петербурге открыли экспозицию «Бункер Жданова»

Новая выставочная экспозиция посвящена истории Смольного в дни Великой Отечественной войны и блокады. Здесь воссоздана обстановка уникального стратегического сооружения, предназначенного для полноценной работы и пребывания там высшего партийного, хозяйственного и военного руководства осажденного Ленинграда.

Экспозиция представляет собой музейную реконструкцию рабочего кабинета Первого секретаря Ленинградского обкома и горкома ВКП (б) Андрея Жданова периода 1941-1944 годов, а также комнату связиста. Здесь также представлены предметы из фондовой коллекции музея, в том числе блокадные реликвии, архивные документы, подлинные предметы мебели из довоенного Смольного, средства правительственной связи и личные вещи, переданные родственниками руководящих работников Смольного.

По словам Кириллова, воссоздание в Смольном помещений подземного бункера имеет важное историческое значение, поскольку именно здесь в военные годы принимались стратегические для города решения.

"Пока это небольшая экспозиция, всего 200 квадратных метров, но здесь представлено все, что было в тот период времени. Это бункер, где принимались военные и гражданские решения, касавшиеся обороны и снабжения Ленинграда", — сказал вице-губернатор, слова которого приводятся в сообщении.

Он также отметил, что планируется продолжить работу по расширению комплекса блокадных объектов, включая развитие Соляного городка, при содействии музейного сообщества и жителей блокадного Ленинграда.

Строительство объекта под условным названием" "Бункер Жданова" продолжалось в течение двух лет (1935-1937 годы). Центральным Проектным Бюро он был зашифрован под названием "Павильон" без указания его месторасположения. Объект размещен на глубине 12 метров между зданием Смольного и Невой, состоит из множества помещений, рассчитанных на пребывание одновременно до 55 человек.

Санкт-Петербург в воскресенье отмечает 75-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны.