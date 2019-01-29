Миллиарды шекелей, продажа органов и коррупция. Скандальная жизнь раввинов США и Израиля

«Лента.ру» продолжает рассказ о роскошной, а порой и развратной жизни священнослужителей различных религий и конфессий. В прошлый раз мы говорили о дворцах и бизнес-империи аятоллы Хаменеи. До этого рассказывали о высокопоставленных священниках англиканской церкви и о Далай-ламах, которые построили себе шикарные дворцы в высокогорье. В этот раз речь пойдет о богатствах раввинов в разных странах мира.

Несите ваши денежки

В отличие от христианских и буддистских священнослужителей, которым, согласно догмам, надлежит вести аскетичный образ жизни и не предаваться стяжательству, раввинам быть богатыми не запрещено. Более того, многие иудейские богословы считают богатство даже полезным для раввина. Ведь он должен быть примером для своей паствы не только в служении богу, но и в земной жизни. Поэтому от раввина требуется обеспечить свою семью достойным уровнем жизни, дать образование детям и в целом быть образцовым членом общества.

Поэтому богатых и очень богатых раввинов хватало во все времена. Тем не менее богатство некоторых иудейских священнослужителей впечатляет даже в сравнении с их коллегами из других религий. Так, например, израильский Forbes в 2013 году подсчитал состояния самых богатых раввинов Израиля . Суммарное состояние десяти богатейших раввинов составило 620 миллионов долларов. Впрочем, половина этой суммы приходилось на Пинхаса Абухациру, состояние которого издание оценило в 367 миллионов долларов (1,3 миллиарда шекелей).

Свое состояние Абухацира получил по наследству от отца. Пинхас — потомственный раввин. Его дед — легендарный Исраэль абу-Хацира, более известный как Баба Сали. Могила Баба Сали — место поклонения паломников, а названная в его честь сеть учебных заведений стала основным источником богатства его семьи.

Создатель сети — внук Баба Сали рабби Элазар Абухацира — был убит в 2011 году в возрасте 70 лет одним из посетителей, который обвинил священнослужителя в неустроенности своей личной жизни. Помимо образовательных учреждений, семья Абухацира владеет производством и сетью сбыта различных амулетов, содержащих благословение Баба Сали.

Впрочем, зарабатывать хорошие деньги начал и сам Баба Сали, дом которого порой называли «фабрикой благословений». В обмен на пожертвование просители получали от него совет, благословение или амулет. Поток просителей не иссякал вплоть до смерти раввина, а очередь растягивалась на сотни метров.

Нечистые руки

Однако порой раввины все же слишком усердствуют в стремлении к обеспеченной жизни. В силу того, что цдака — пожертвования в пользу бедных — является одной из обязательных к исполнению заповедей в иудаизме, финансовые потоки, проходящие через синагоги, как правило, велики. И порой адресатом благотворительности становится сам раввин. Так, бывший главный ашкеназский раввин Йона Мецгер был приговорен в 2017 году к 3,5 года лишения свободы после того, как пошел на сделку со следствием.

Мецгер признался в получении взяток под видом пожертвований на сумму около 5 миллионов шекелей (1,4 миллиона долларов). При этом в материалах следствия фигурировала вдвое большая сумма. В обмен на «пожертвования» Мецгер, пользуясь положением главного раввина, помогал своим клиентам решать различные вопросы. Удалось раввину избежать и обвинений в отмывании денег, несмотря на рекомендации следствия. Из материалов дела следовало, что Мецгер тратил деньги на длительные поездки за границу, покупку дорогих машин, квартир и особняков на побережье.

Не избежали тюрьмы и наследники Баба Сали. Внук святого Барух Абухацира, также известный как Баба Барух, отсидел в тюрьме пять лет за коррупцию и хищения при исполнении обязанностей заместителя мэра Ашкелона. Уголовные дела в Израиле и США были заведены и на другого правнука Баба Сали — рабби Йешаяху Пинто, одного из самых известных каббалистов в мире.

За попытку подкупа должностного лица, мошенничество, присвоение пожертвований и препятствование следствию раввин был приговорен к году тюрьмы, двум годам условно и к штрафу в один миллион шекелей (около 270 000 долларов). И Баба Барух, и Йешаяху Пинто, к слову, входили в список самых богатых раввинов Израиля по версии Forbes. В 2013 году их состояние оценивалось в 50 и 75 миллионов шекелей (13,5 и 20,3 миллиона долларов) соответственно.

Коррупция и мошенничество среди раввинов — явление не только сегодняшнего дня, и не только израильское. Громкие скандалы сотрясали иудейские общины Израиля и в 1980-е годы, когда власти проводили масштабные кампании по борьбе с коррупцией на всех уровнях, а в последнее время проблема нарушения закона со стороны раввинов докатилась и до США.

В 2009 году штат Нью-Джерси потряс «скандал века»: раввины местной еврейской общины выходцев из Сирии занимались… незаконной торговлей органами. Священнослужители по дешевке покупали почки в Израиле, контрабандой ввозили их в США и перепродавали в 16 раз дороже. Легализовались заработанные деньги через сеть благотворительных организаций. На вырученные деньги раввины покупали себе роскошные машины, дорогие особняки на побережье Атлантического океана и квартиры в элитных домах.

Вельможные лица

Регулярные скандалы происходят и из-за особого отношения к раввинам, которое ставит их выше других граждан. Так, в феврале 2018 года ребе Яаков Арье Альтер потребовал для себя и приближенных сразу три палаты в больнице «Хадасса», ради чего других пациентов пришлось выселить — большинство больных подселили в другие палаты, а одному койку поставили в коридоре. Арье Альтер — номер три в списке богатейших раввинов Forbes с состоянием в 350 миллионов шекелей (95 миллионов долларов). По оценке же израильского делового издания The Marker, состояние семьи ребе достигает 200-250 миллионов долларов.

Отец Арье Альтера сделал состояние на рынке недвижимости, сам он владеет большими земельными наделами по всему Израилю, которые сдает в аренду. При этом последователи отмечают удивительную скромность Яакова, который, несмотря на богатство, живет в скромной квартире в городке Бней-Брак неподалеку от Тель-Авива. В ответ на поднявшуюся в обществе волну возмущения особым отношением к Арье Альтеру в больнице секретариат раввина заявил, что тот получил «обычный уход, положенный в госпитале высокопоставленным персонам».

При этом во многих странах раввины получают зарплату от государства и пользуются многочисленными льготами, и это не всегда нравится налогоплательщикам. В октябре 2018 года в газете The New-York Post вышло расследование, в котором раскрывались расходы городской казны на одного из раввинов Бруклина — Моше Морриса Аусфрессера. Помимо зарплаты без малого в 100 000 долларов в год, ребе был положен бесплатный автомобиль и водитель с зарплатой 59 000 долларов в год.

При этом машиной Аусфрессер пользовался не только в рабочее время и по служебной необходимости, но и в личных целях в выходные дни. В защиту ребе следует сказать, что пользуется он не роскошным Lincoln или Cadillac, а стареньким Ford Fusion, да еще и в менее вредной для экологии гибридной версии.

Детки в клетке

Иудейские священнослужители неоднократно становились участниками скандалов связанных с растлением малолетних, причем не только в Израиле, но и в США и Канаде. Сексуальное насилие в отношении мальчиков и девочек долгое время оставалось безнаказанным, так как по талмудическому праву донос светским властям о происходящем в еврейской общине, так называемая мэсира, не допускается. Знавшие о преступлениях просто не сообщали о них.

В итоге в 2003 году на съезде Совета американских раввинов — крупнейшей организации ортодоксальных евреев США и Канады — была принята резолюция, согласно которой раввин, уличенный в сексуальных злоупотреблениях и приставаниях, будет передан властям. После этого раскрываемость преступлений сексуального характера, совершенных в еврейских общинах, возросла.

Не гнушаются раввины и сексуальными домогательствами. Того же Йону Мецгера, осужденного за отмывание денег, обвиняли в сексуальном насилии четыре женщины, но он смог избежать наказания. В 2014 году иудейскую общину США потряс арест Барри Френделя, раввина синагоги Кешер Исраэль в престижном районе Джорджтаун в Вашингтоне.

Он установил видеокамеру в комнате для омовений и снял обнаженными около 150 женщин. Арестовали его после того, как служащий синагоги обнаружил скрытую видеокамеру, которая была вмонтирована в стационарные электронные часы с радиоприемником.

Порой раввины и просто пользуются услугами проституток. В 2018 году скандал произошел в многострадальной иудейской общие Нью-Джерси. Ребе Арье Гудман был арестован по обвинению в сексуальной связи с 17-летней латиноамериканской проституткой из Бронкса. Для женатого отца двоих детей этот скандал стал не первым: в 2013 году Гудмана обвинили в связи с 13-летним мальчиком в иудейском летнем лагере, но тогда Арье удалось избежать наказания.

К счастью, и в Израиле, и в США в случае недостойного и противоправного поведения статус раввина не избавляет ни от общественного порицания, ни от уголовной ответственности. России в этом смысле есть чему поучиться.