Google игнорирует: почему Чикатило числится в списках вуза

Компания Google проигнорировала обращение Южного федерального университета (ЮФУ) с просьбой об исключении маньяка Андрея Чикатило из списка «выдающихся выпускников Ростовского государственного университета». Отмечается, что, несмотря на многочисленные обращения вуза за пять месяцев, в ответ пришел только автоматический отчет о том, что письмо получено и принято к рассмотрению.

Южный Федеральный Университет на протяжении пяти месяцев пытается добиться ответа от компании Google. Суть запроса заключается в том, что поисковик выдает имя серийного убицы Андрея Чикатило в списке «выдающихся выпускников учебного заведения», сообщает ФАН.

О том, что требование ЮФУ было проигнорировано в очередной раз, сообщили в пресс-службе университета. «Google на запрос не ответил. Мы писали несколько раз»,

В первый раз оплошность поисковика была обнаружена еще в августе 2018 года, когда на это обратили внимание в нескольких сообществах социальной сети «ВКонтакте». Тогда же ЮФУ потребовал от Google исключить имя Чикатило из списка.

В ответ на это сотрудники компании прислали объяснение, что Чикатило оказался в числе «выдающихся выпускников» из-за трудностей перевода.

«В англоязычной версии Goоgle подобный раздел называется «знаменитые люди, которые так или иначе связаны с университетом», почему-то в русской версии это переведено как выдающиеся», — процитировали ответ Google в университете.

Тем не менее, сейчас по-прежнему можно ввести в строке поиска в Google «Ростовский государственный университет» и получить краткую справку об учебном заведении. Там же поисковик покажет составленный им список выдающихся выпускников вуза.

Напомним, что Чикатило совершал свои убийства на территории Ростовской области в период с 1982 по 1990 год. Суд признал Ростовского Потрошителя виновным в 53 убийствах, сам он сознался в 56, в то время как оперативные источники говорили о 65 эпизодах. Все эти преступления стали основанием, чтобы приговорить Андрея Чикатило к смертной казни. По свидетельству присутствовавших, слово «расстрел» вызвало в зале аплодисменты.

Ранее претензии к Google нашлись и у французского регулятора, который оштрафовал « Alphabet Inc. », материнскую компанию «Google», на 50 млн евро.

Так, французская Комиссия по делам информационных технологий и правам человека, углядела нарушения законодательства Европейского Союза в деятельности компании. В частности, согласно законам, компании обязаны извещать своих пользователей о том, как будут собираться и использоваться их персональные данные, а также получать их согласие на сбор этих данных.

При это если ранее, до вступления в силу общего регламента ЕС о защите данных 25 мая 2018 года, размер штрафа мог составлять максимум 150 тыс. евро, то теперь малыми потерями корпорации отделаться не удастся. Отмечается, что размер штрафа, который для Google будет практически незаметен, является крупнейшим, наложенным в рамках GDPR.

Провинилась американская корпорация Google и перед российским Роскомнадзором , которым в середине декабря 2018 года выставил ей штраф в размере 500 тыс. рублей. Претензия ведомства заключалась в том, что компания вовремя не присоединилась к Федеральной государственной информационной системе (ФГИС), которая регулирует исключение ссылок на ресурсы с противоправной информацией из результатов поисковой выдачи. По российскому законодательству операторы поисковых систем должны быть подключены к ФГИС. За нарушение данного требования грозит штраф от 500 до 700 тысяч рублей, сообщает НСН.

Однако Google обжаловать штраф и бороться с Роскомнадзором не стала. Таким образом компания согласилась выплатить эту сумму. Решение американской корпорации в эфире НСН прокомментировал глава информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков , по мнению которого для Google просто невыгодно ссориться с Россией.