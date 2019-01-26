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103-летняя россиянка не дождалась квартиры и умерла 

Lenta.ru + ещё 1 32 минуты назад
Фото: РИА Новости
В Сочи умерла 103-летняя Вержик Хачарян, которая два года ждала положенную ей по закону квартиру. Об этом в субботу, 26 января, сообщает «Кавказский узел».
Хачарян скончалась в больнице, куда попала накануне, когда у нее изо рта пошла кровь. Отмечается, что в последние дни перед смертью она давала очень много интервью телекомпаниям, интересовавшимся ее историей.
«Я полагаю, что это все результат многолетних издевательств над пожилым человеком черствых чиновников», — заявила внучка долгожительницы Эмма Саакян, добавив, что ее бабушке «так и не довелось пожить в человеческих условиях».
24 января СМИ сообщили о том, что 103-летняя вдова погибшего участника Великой Отечественной войны два года ждет квартиру.
В октябре 2016 года Вержик Хачарян как вдова погибшего участника Великой Отечественной войны встала на учет как нуждающаяся в жилье. Она была пятой в очереди и жила у своей внучки в селе Молдовка Адлерского района. Внучка утверждала, что у нее в доме нет условий для проживания столь пожилого человека: все удобства находятся на улице. В министерстве труда и социального развития Краснодарского края пенсионерке сказали, что она получит квартиру, когда на это выделят деньги из бюджета.
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Комментарии11
Общество , Минтруд , Сочи
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