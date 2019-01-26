103-летняя россиянка не дождалась квартиры и умерла

Сочи умерла 103-летняя Вержик Хачарян, которая два года ждала положенную ей по закону квартиру. Об этом в субботу, 26 января, сообщает «Кавказский узел».

Хачарян скончалась в больнице, куда попала накануне, когда у нее изо рта пошла кровь. Отмечается, что в последние дни перед смертью она давала очень много интервью телекомпаниям, интересовавшимся ее историей.

«Я полагаю, что это все результат многолетних издевательств над пожилым человеком черствых чиновников», — заявила внучка долгожительницы Эмма Саакян, добавив, что ее бабушке «так и не довелось пожить в человеческих условиях».

24 января СМИ сообщили о том, что 103-летняя вдова погибшего участника Великой Отечественной войны два года ждет квартиру.