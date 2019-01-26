Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
"Совсем ******": Собчак о скандале на НТВ
"Совсем ******": Собчак о скандале на НТВ

Названы самые невыгодные для женщин профессии 

BFM.RU + ещё 5 30 минут назад
Фото: Кадр из сериала "Доктор Куинн, женщина-врач"
Специалисты Австралийского бюро статистики назвали профессиональные сферы, в которых женщины получают более низкую зарплату, чем мужчины. Об этом сообщает Daily Mail.
Первой в списке самых невыгодных профессий стала сфера здравоохранения. Женщины-медики получают за свой труд на 25% денег меньше, чем мужчины. Серьезный разрыв в зарплатах женщин и мужчин также зафиксирован в строительстве (22%), в недвижимости и экономике (21%). Кроме того на 19% меньше мужских зарплаты женщин, занятых в области информационных технологий, а в сфере образования слабому полу платят на 14% меньше.
Наименьшую разницу в оплате труда женщин и мужчин эксперты зафиксировали в сфере гостиничного бизнеса, производства и на гос службе.
BFM.RU: последние новости
«Завышенные требования». Алтайская чиновница осудила молодых учителей за желание хорошо зарабатывать Умер композитор Мишель Легран В Германии раскритиковали празднование снятия блокады Ленинграда
Общество
Читайте также
Видео
Взрыв в кафе под Саратовом: десятки пострадавших
Происшествия Катастрофы
Европа выдвинула Мадуро ультиматум
В мире Европа
«Надеемся, Россия сможет понять ветер перемен в Венесуэле»
В мире Статьи
Голая женщина пробежалась по улице в мороз
Общество
РФ выступила против США в ООН
Политика Африка
Чиновница объяснилась за скандальную фразу об учителях
Общество
Арестованную Савченко выдвинули в президенты
В мире Украина
Захарова отреагировала на ультиматум европейских стран
Политика
Театр «Школа современной пьесы» открылся после реставрации
Новости Москвы
«Этот „рогуль“ применил насилие»: Попов заступился за жену
Общество Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение