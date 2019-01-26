Названы самые невыгодные для женщин профессии

Специалисты Австралийского бюро статистики назвали профессиональные сферы, в которых женщины получают более низкую зарплату, чем мужчины. Об этом сообщает Daily Mail.

Первой в списке самых невыгодных профессий стала сфера здравоохранения. Женщины-медики получают за свой труд на 25% денег меньше, чем мужчины. Серьезный разрыв в зарплатах женщин и мужчин также зафиксирован в строительстве (22%), в недвижимости и экономике (21%). Кроме того на 19% меньше мужских зарплаты женщин, занятых в области информационных технологий, а в сфере образования слабому полу платят на 14% меньше.

Наименьшую разницу в оплате труда женщин и мужчин эксперты зафиксировали в сфере гостиничного бизнеса, производства и на гос службе.