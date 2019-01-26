Чиновница объяснилась за скандальную фразу об учителях

Алтайская чиновница пояснила свои слова о «завышенных требованиях» учителей

Начальник управления молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края Екатерина Четошникова, сравнившая желание молодого учителя получать достойную зарплату с потребностью иметь Mercedes, объяснила РИА Новости свое резонансное высказывание исключительно собственным опытом и намерением помочь молодежи в реализации всех талантов.

В пятницу в региональном издании Amic.ru вышло интервью с главой молодежи Алтая Четошникова. В нем чиновница, отвечая на вопрос о получающих 9 тысяч начинающих учителях, призвала всех педагогов к адекватности.

"Завышенные требования — это не есть хорошо, дайте мне все и сразу, хотя из себя ничего не представляю, но хочу Mercedes. Адекватность должна быть во всем. Наша задача — работать с молодежью в этом вопросе", — сказала она.

"Мое интервью вызвало неоднозначную реакцию — та его часть, в которой я говорю, что молодежи зачастую присущи завышенные требования. Мое мнение сформировано исключительно на личном опыте. Так сложилось, что быстро и само всё в ней не получалось. Учёба, упорная работа. Не всегда думалось о зарплате, были задачи и цели, к которым я шла своими знаниями, упорством, потом уже опытом", — заявила РИА Новости Четошникова.

Она подчеркнула, что ей "конечно, хочется, чтобы наша молодёжь жила лучше, имела всё для реализации своего таланта и потенциала, получая за это достойную оплату". По ее словам, мир и жизнь сегодня динамично меняются, открывая для всех возможности, "которые предыдущие поколения себе и не представляли".

"Поэтому, конечно, хочется всего и быстро. Наверное, старшим поколениям это не привычно, но это лишь означает, что мне следует быть более чувствительной к современным требованиям. И если мы сделаем так, что уже нынешняя молодёжь сможет себе позволить Mercedes, значит, наша работа была эффективной", — заключила Четошникова.

Екатерина Четошникова родилась 22 января 1980 года в Барнауле, в 2002 году окончила Барнаульский государственный педагогический институт по специальности "Педагог-психолог. Учитель английского языка". С 2012 года занимала должность проректора по воспитательной работе ФГБОУ ВО "Алтайский государственный педагогический университет", а в ноябре 2018 года назначена начальником управления молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края.

Неосторожные высказывания чиновников

В последнее время в России достаточно часто высказывания чиновников в СМИ вызывают неоднозначную реакцию в обществе. Так в октябре 2018 года после вызвавшего широкий общественный резонанс обсуждения размера прожиточного минимума для неработающих пенсионеров покинула свой пост министр труда и занятости Саратовской области Наталья Соколова : чиновница выразила мнение, что 3,7 тысячи рублей вполне достаточно "для минимальных физиологических потребностей", и отметила, что "макарошки стоят всегда одинаково". В ноябре руководитель департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких на встрече с волонтерами заявила, что государство "ничего не должно" подрастающему поколению. Позже она подала в отставку и покинула свой пост.

В том же ноябре глава Карелии Артур Парфенчиков в переписке предложил "договариваться с бабушками" или "нанимать няню" местной жительнице, которая в переписке с ним просила восстановить работу детского сада в небольшом поселке Суоёки. После скандала Парфенчиков посетил поселок, встретился с семьей и пообещал организовать семейную группу детского сада для 5 детей.

В январе врио первого заместителя губернатора Владимирской области Марина Чекунова провела совещание с коллективом больницы в Струнино, на которую люди жаловались президенту Владимиру Путину . На встрече чиновница обратила внимание медиков на то, что в больнице "пороги не чищены", "регистратура с решеткой", "не политые цветы" и посоветовала медикам "начать с себя" и провести в больнице уборку. В итоге через неделю Чекунова вместе с коллегами и волонтерами провела субботник в больнице в Струнино, приняв участие в покраске дверей и окон.