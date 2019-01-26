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Чубайс получил «Золотую маску» 

Национальная Служба Новостей + ещё 6 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Глава Роснано Анатолий Чубайс получил театральную премию «Золотая маска». Она была передана ему в дар за поддержку театра.
Театральную награду без именной гравировки Анатолию Чубайсу передали во время торжественного вечера, посвященного открытию исторического здания театра «Школа современной пьесы», сообщает РИА «Новости».
В ходе события состоялся аукцион, на котором можно было приобрести знаковые театральные предметы, в том числе и «Золотую маску». Цена на лот без гравировки была установлена символическая — «три копейки без сдачи». По предложению ведущего аукциона Леонида Якубовича, символ премии решили передать человеку, который активно помогал театру.
Таковым был назван мэр Москвы Сергей Собянин и Анатолий Чубайс. «Большой друг театра», который присутствовал в зале, получил «Золотую маску» под аплодисменты зрителей, сообщила Газета.ru.
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Общество , Леонид Якубович , Сергей Собянин , Анатолий Чубайс , Роснано , Газета.Ru , РИА Новости
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