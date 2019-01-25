В России отметили Татьянин день 

Патриарх всея Руси Кирилл поздравил с праздником студентов МГУ, премьер-министр России Дмитрий Медведев посетил ГИТИС и рассказал о вкладе вуза в развитие страны.
«В основе мученичества, то есть способности умереть за свои убеждения, даже проходя через страшные страдания, лежит человеческий подвиг. Святая Татьяна проявила невероятную силу духа, которая потрясла гонителей. И слово подвиг, и ее пример святой должны заставить студентов задуматься об очень многом — о смысле жизни, о ее цели, о том, как человек должен встречать трудности и отстаивать свои убеждения», — сказал патриарх после богослужения в храме святой Татьяны при университете, передает РИА «Новости».
Патриарх посоветовал особенно задуматься о том, как, «несмотря на непростые внешние условия», сохранить сегодня веру в то, что подлинным движением является движение к небу и вперед. «Хотел бы пожелать всем кто трудится в университете сохранить этот вектор движения», — заключил он свою проповедь.
После литургии Кирилл освятил памятные доски с именами выпускников университета — новомучеников, пострадавших за веру в 20 веке. Патриарх Кирилл поблагодарил руководство вуза за все добрые дела и за помощь в возрождении университетского храма.
«Единение науки, образования и веры является для граждан России самым главным стержнем, который, уверен, будет вести нас вперед», — сказал на мероприятии ректор МГУ Виктор Садовничий.
Он подарил патриарху образ святой мученицы Татианы 19 века и передал 2 млн 700 тыс. рублей на нужды Татьянинского храма.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил студентов ГИТИСа с Татьяниным днем и рассказал о роли вуза в развитии театральном искусстве страны.
«Хочу вас поздравить с Татьяниным днем, пожелать вам в наступившем году настоящих творческих успехов, потому что в прямом смысле у вас учеба от творчества вообще неотделимы. Главное, чтобы все получилось», — сказал Медведев.
Поздравляя студентов с их праздником, Медведев признался, что впервые Татьянин день встречает в театральном вузе.
«Я также хочу поздравить вас с недавним прошедшим юбилеем — со 140-летием с момента образования», — подчеркнул он.
«Точно для развития театрального искусства в нашей стране ГИТИС сыграл колоссальную роль. Я лично поздравляю всех, кто здесь работает, тех, кто здесь руководит и имеет честь здесь учиться. Желаю вам максимальных творческих успехов», — сказал он.
Медведев также посетил зрительный зал вуза, где студенты факультета музыкального театра репетировали постановку оперетта «Аршин мал алан». Медведев занял место в первом ряду и немного понаблюдал за репетицией.
Закончив репетировать, студент 4 курса Антон Малышев, который играл на баяне, в благодарность за внимание сыграл и спел для Медведева один из хитов его любимой рок-группы Deep Purple — Smoke on the water.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также поздравил всех студентов и Татьян с Днем студента.
«Мы присоединяемся к президенту и поздравляем всех студентов, всех Татьян с этим днем», — сказал Песков.
Ранее на заседании попечительского совета МГУ президент России Владимир Путин поздравлял всех студентов с наступающим Днем российского студенчества.
Татьянин день (День российского студенчества) каждый год отмечается в России 25 января. Это день великомученицы Татьяны, которая считается святой покровительницей всех студентов.