В России отметили Татьянин день

«В основе мученичества, то есть способности умереть за свои убеждения, даже проходя через страшные страдания, лежит человеческий подвиг. Святая Татьяна проявила невероятную силу духа, которая потрясла гонителей. И слово подвиг, и ее пример святой должны заставить студентов задуматься об очень многом — о смысле жизни, о ее цели, о том, как человек должен встречать трудности и отстаивать свои убеждения», — сказал патриарх после богослужения в храме святой Татьяны при университете, передает РИА «Новости».

Патриарх посоветовал особенно задуматься о том, как, «несмотря на непростые внешние условия», сохранить сегодня веру в то, что подлинным движением является движение к небу и вперед. «Хотел бы пожелать всем кто трудится в университете сохранить этот вектор движения», — заключил он свою проповедь.

После литургии Кирилл освятил памятные доски с именами выпускников университета — новомучеников, пострадавших за веру в 20 веке. Патриарх Кирилл поблагодарил руководство вуза за все добрые дела и за помощь в возрождении университетского храма.

«Единение науки, образования и веры является для граждан России самым главным стержнем, который, уверен, будет вести нас вперед», — сказал на мероприятии ректор МГУ Виктор Садовничий.

Он подарил патриарху образ святой мученицы Татианы 19 века и передал 2 млн 700 тыс. рублей на нужды Татьянинского храма.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил студентов ГИТИСа с Татьяниным днем и рассказал о роли вуза в развитии театральном искусстве страны.

«Хочу вас поздравить с Татьяниным днем, пожелать вам в наступившем году настоящих творческих успехов, потому что в прямом смысле у вас учеба от творчества вообще неотделимы. Главное, чтобы все получилось», — сказал Медведев.

Поздравляя студентов с их праздником, Медведев признался, что впервые Татьянин день встречает в театральном вузе.

«Я также хочу поздравить вас с недавним прошедшим юбилеем — со 140-летием с момента образования», — подчеркнул он.

«Точно для развития театрального искусства в нашей стране ГИТИС сыграл колоссальную роль. Я лично поздравляю всех, кто здесь работает, тех, кто здесь руководит и имеет честь здесь учиться. Желаю вам максимальных творческих успехов», — сказал он.

Медведев также посетил зрительный зал вуза, где студенты факультета музыкального театра репетировали постановку оперетта «Аршин мал алан». Медведев занял место в первом ряду и немного понаблюдал за репетицией.

Закончив репетировать, студент 4 курса Антон Малышев , который играл на баяне, в благодарность за внимание сыграл и спел для Медведева один из хитов его любимой рок-группы Deep Purple — Smoke on the water.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также поздравил всех студентов и Татьян с Днем студента.

«Мы присоединяемся к президенту и поздравляем всех студентов, всех Татьян с этим днем», — сказал Песков.

Ранее на заседании попечительского совета МГУ президент России Владимир Путин поздравлял всех студентов с наступающим Днем российского студенчества.

Татьянин день (День российского студенчества) каждый год отмечается в России 25 января. Это день великомученицы Татьяны, которая считается святой покровительницей всех студентов.