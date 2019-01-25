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Рыбка и Лесли нашли новый способ заработка 

Рамблер + ещё 2 1 час назад
Фото: соцсети
Фигуранты дела «о секс-треннингах» в Таиланде Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка) и Александр Кириллов (Алекс Лесли) предлагают СМИ, желающим взять у них интервью, заплатить за эксклюзив, сообщает «Газета.ru». Молодые люди, чьи имена в последнее время не сходят с первых полос прессы, общаются с журналистами через юристов и настаивают на подписании официальных документов.
«Интервью возможно начиная с 29 января в любое время по согласованию сторон на условиях высылаемых договоров и предоплаты», — говорится в сообщении, имеющимся в распоряжении издания.
В письме также говорится о том, что на сегодняшний день ни Рыбка, ни Лесли до сих пор не давали интервью. При этом юристы предлагают СМИ самим назвать цену за эксклюзив.
«Ждем ответа, подписания договоров и внесение предоплаты до 28 января включительно», — резюмируют авторы письма.
По информации издания, ранее Анастасия Вашукевич была согласна дать интервью за 800 тысяч рублей.
17 января Настю Рыбку и Алекса Лесли и ещё шесть человек, ставших фигурантами дела о незаконных секс-тренингах в Таиланде, депортировали в Россию. Суд приговорил их к условным срокам. Все они признали себя виновными. В московском аэропорту Вашукевич, Кириллова и еще двух человек задержали по делу о вовлечении в занятие проституцией.
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Общество , Александр Кириллов , Газета.Ru , Таиланд
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