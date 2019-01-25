Пока вы спали: В ПАСЕ попытались признать Крым российским

В ПАСЕ попытались признать Крым российским Крымский референдум 2014 года был «праздником демократии», о котором Европа может лишь «мечтать». Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил депутат Парламентской ассамблеи Совета Европы Александр Шешель. Выступая вчера в ПАСЕ, серб назвал принадлежность Крыма России несомненной, так как референдум был демократическим, а явка — вдвое выше, чем на выборах в Европарламент . Другие депутаты ассамблеи при этом неодобрительно кричали, однако их урезонила глава ПАСЕ Лилиан Мори Паскье, отметившая право Шешеля высказывать свое мнение. Киев уверен в заключении нового газового контракта России «придется» заключить с Украиной новый газовый контракт, заявила UMN замглавы Министерства энергетики и угольной промышленности Украины Наталья Бойко. По ее словам, до истечение срока предыдущего контракта (1 января 2020 года) Россия не сумеет закончить строительство «своего знаменитого и очень дорогого» газопровода «Северный поток — 2», а газ в Европу поставлять «придется». «Европейцы это понимают, россияне это понимают, мы это понимаем», — отметила она. Россия задолжала Совету Европы 60 миллионов Россия задолжала Совету Европы примерно 60 миллионов евро, заявил РИА Новости пресс-секретарь генерального секретаря организации Турбьерна Ягланда Даниель Хольтген. Ранее эту сумму в беседе с агентством озвучил министр иностранных дел председательствующей в комитете министров СЕ Финляндии Тимо Сойни. По словам Хольтгена, Россия задолжала Совету Европы «примерно эту цифру». Дата послания Путина снова сдвинулась Президент России Владимир Путин обратится к Федеральному собранию с ежегодным посланием не позже марта, рассказал «Известиям» его пресс-секретарь Дмитрий Песков . По словам официального представителя Кремля, Путин огласит свое 15-е послание до конца первого квартала 2019 года, а о точной дате будет сообщено «своевременно». По мнению политтехнолога Дмитрия Фетисова, оглашение президентского послания, что до 2017-го происходило в конце года, в первой половине года может быть связано с необходимостью оценить старт реализации национальных проектов, роль парламента в которой «значительна». Ипотеку могут поддержать субсидиями Ипотечный рынок могут поддержать субсидиями, пишет «Коммерсант». По данным издания, сегодня министерства финансов и строительства обсудят возможность субсидирования рынка ипотеки ради достижения целей национального проекта «Жилье и городская среда». «Строители» опасаются, что следствием поднятия ключевой ставки Центробанком может стать рост ставок по ипотеке, что снизит спрос на нее. Однако, по словам осведомленного собеседника издания, «финансисты» едва ли поддержат идею «банального» субсидирования, а вот «прозрачные рыночные инструменты» поддержки рынка рассмотреть готовы.