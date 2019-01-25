Соловьев заступился за Захарову перед Чубайсом

Телеведущий Владимир Соловьев в твиттере прокомментировал спор председателя правления «Роснано» Анатолия Чубайса и представителя МИД РФ Марии Захаровой. Журналиста возмутило, что Чубайс тратит время «на разговоры о Бузовой».

Спор Чубайса и Захаровой начался после слов главы «Роснано» о бедности в России. Захарова поинтересовался у Чубайса, как у бывшего члена правительства, почему люди живут бедно в богатой стране. Чубайс отметил, что покинул правительство более 20 лет назад, и при нем российская экономика укрепилась. Захарову ответ не устроил, она указала ему на «пошлость и ошибки».

В итоге Чубайс предложил заменить Захарову в МИДе певицей Ольгой Бузовой, которая «явно популярнее, да и вообще будет новый молодой образ». Захарову глава «Роснано» предложил отправить на «Дом-2» работать ведущей.

«М. Захаровой удалось невозможное: теперь мы знаем, что Чубайс смотрит Дом-2. Многое стало на свои места. На разговоры о Бузовой у Чубайса время есть, а ответить на конкретно поставленные вопросы о бедности россиян в богатой стране — нет», — написал Соловьев.

Многие пользователи не согласились с Соловьевым. По их мнению, оправдываться должны политики, которые находятся у власти последние несколько лет.

«Почему на вопрос о бедности должен отвечать Чубайс? И почему этот вопрос не поднимается в ваших эфирах? Про бедность украинского народа, да! Про бедность сирийского— да», — отметил @e_komarovskikh.

Также пользователи обратили внимание, что Бузову знает вся Россия, даже те, кто не смотрит «Дом-2».