Милонов предложил приравнять аборты к убийствам

"Аборт — это убийство, и относиться к нему надо соответствующим образом. Не надо прикрываться нейтральными терминами типа "прерывание беременности" или "нежелательный плод". Это убийство человека, находящегося в утробе матери, и точка", — сказал он РИА Новости.

По его словам, "законодательно, к сожалению, очень трудно это закрепить — слишком сильно еще это абортное масонское лобби".

"Но мы будем идти по другому пути — сначала добьемся переименования термина "аборт" в убийство, а затем добьемся и введения соответствующей уголовной статьи. Считаю нужным приравнять аборты к убийствам", — подчеркнул Милонов.

Политик также заявил, что, по его мнению, врач, который делает аборт — "это врач, который совершает убийство".

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в четверг на встрече со студентами и преподавателями медицинских вузов России подтвердил, что позиция церкви по вопросу абортов остается неизменно отрицательной. Совершение аборта, по его убеждению, противно самой природе врачебного служения, так как тот, кто давал клятву защищать жизнь, не должен ее отнимать. Он также снова выступил за выведение аборта из системы обязательного медицинского страхования.

Глава социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский заявил РИА Новости, что будущие родители должны сами принимать решение о рождении ребенка, это их мера ответственности. Он также отметил, что "с точки зрения медицинских показаний тут не может быть никаких сомнений, если ситуация несет в себе угрозу жизни матери". Он обратил внимание на то, что бывают случаи, когда ребенок погибает еще в утробе матери, и "оставлять все на самотек, на волю судьбы было бы неправильно".