Полосатый игрун: как развлекают тигра в зоопарке 

Амурский тигр — крупнейший представитель кошачьих, занесенный в Красную книгу России. В дикой природе хищник обитает в юго-восточной части нашей страны (в Хабаровском и Приморском краях). Несмотря на свои внушительные размеры, а также реноме опасного животного, тигр, подобно любой домашней кошке, бывает игрив и любопытен. Зоологи в Московском зоопарке, стараясь увлечь своего полосатого обитателя, предлагают ему всевозможные игрушки и занятия, которые помогают не только поддержать его активность, но и исследовать поведенческие и интеллектуальные способности дикой кошки. Во время некоторых забав тигр пытается решить конкретные задачи, например, найти и извлечь спрятанное в предмете лакомство, для этого четвероногому игруну необходимо проявить ловкость и смекалку.