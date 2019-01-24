Патриарх Кирилл сравнил сделавших аборт с фашистами

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл осудил аборты при выявлении отклонений в развитии ребенка и сравнил женщин, которые решились избавиться от эмбриона, с фашистами.

"Подобную практику уничтожения инвалидов пропагандировали только в фашистской Германии уничтожение эмбриона, а тем более плода, это уничтожение человеческой личности", — цитирует "Интерфакс" патриарха. Н

ельзя убивать плод, даже если из него не получится хороший футболист или адвокат, считает он.

Предстоятель церкви сообщил, что число абортов в стране сокращается, однако в 2017 году было сделано до 627 тысяч операций по прерыванию беременности.