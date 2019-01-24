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Патриарх Кирилл сравнил сделавших аборт с фашистами 

ТВ Центр + ещё 5 3 часа назад
Фото: ТАСС
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл осудил аборты при выявлении отклонений в развитии ребенка и сравнил женщин, которые решились избавиться от эмбриона, с фашистами.
"Подобную практику уничтожения инвалидов пропагандировали только в фашистской Германии уничтожение эмбриона, а тем более плода, это уничтожение человеческой личности", — цитирует "Интерфакс" патриарха. Н
ельзя убивать плод, даже если из него не получится хороший футболист или адвокат, считает он.
Предстоятель церкви сообщил, что число абортов в стране сокращается, однако в 2017 году было сделано до 627 тысяч операций по прерыванию беременности.
"Фактически за прошедший год было уничтожено несколько городов регионального значения", — заметил патриарх.
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Общество , Патриарх Кирилл , Интерфакс
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