Соловьев чуть не довел Ковтуна до инфаркта

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Соловьев чуть не довел украинского политолога до инфаркта 

Рамблер 1 час назад
Журналист Владимир Соловьев похвастался в своем твиттере, что едва не довел украинского политолога Вячеслава Ковтуна до инфаркта.
На своей странице в соцсети Соловьев опубликовал отрывок из своего шоу на канале «Россия».
«Господин Новак! Вот номер один предатель!» — кричит Ковтун на видео, виня министра энергетики России в «предательском» распределении угля.
Отрывок «Вечера с Владимиром Соловьевым» был смонтирован с другим видео. На нем мужчина в полицейской форме приближается к Ковтуну, сидящему на диване, и вручает тому «повесточку».
«Спасибо», — говорит ему политолог и нервно смеется над шутками окружающих.
В подписи к видео Соловьев объяснил, что это был розыгрыш, который «чуть не довел Ковтуна до инфаркта».
«Но и реальный иск может ему прилететь», — добавил журналист.
Комментарии57
Общество , Видео , Владимир Соловьев
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