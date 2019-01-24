Соловьев чуть не довел Ковтуна до инфаркта

Соловьев чуть не довел украинского политолога до инфаркта

Журналист Владимир Соловьев похвастался в своем твиттере, что едва не довел украинского политолога Вячеслава Ковтуна до инфаркта.

На своей странице в соцсети Соловьев опубликовал отрывок из своего шоу на канале «Россия».

«Господин Новак! Вот номер один предатель!» — кричит Ковтун на видео, виня министра энергетики России в «предательском» распределении угля.

#соловьевlive чуть не довели Ковтуна до инфаркта. Разыграли, но и реальный иск может ему прилететь. pic.twitter.com/MeSY0QVQJR— Vladimir Soloviev (@VRSoloviev) 24 января 2019 г.

Отрывок «Вечера с Владимиром Соловьевым» был смонтирован с другим видео. На нем мужчина в полицейской форме приближается к Ковтуну, сидящему на диване, и вручает тому «повесточку».

«Спасибо», — говорит ему политолог и нервно смеется над шутками окружающих.

В подписи к видео Соловьев объяснил, что это был розыгрыш, который «чуть не довел Ковтуна до инфаркта».