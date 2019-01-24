Умерла Светлана Виноградова 

Скончалась первый музыкальный комментатор Центрального телевидения, ведущий лектор-музыковед Московской филармонии Светлана Виноградова, передает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу филармонии.
Как рассказали в учреждении культуры, Виноградова умерла 23 января, 70 лет посвятив музыкальной карьере. "Несколько поколений меломанов, миллионы слушателей в буквальном смысле выросли на ее концертах", — отмечается в сообщении.
Светлана Виноградова — лауреатка премии правительства Москвы, кавалер Ордена Дружбы, состояла в Союзе композиторов России. В 2006 году указом президента России награждена орденом Почета за заслуги в области культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность.
В 1951 году музыковед окончила Московскую государственную консерваторию по классу композиции A. Александрова, с 1955 года — лектор Московской филармонии, с 1966 — преподаватель кафедры журналистики Московского университета. В 1960-80-х годах — сценаристка музыкальных телепередач.