Умерла Светлана Виноградова

Как рассказали в учреждении культуры, Виноградова умерла 23 января, 70 лет посвятив музыкальной карьере. "Несколько поколений меломанов, миллионы слушателей в буквальном смысле выросли на ее концертах", — отмечается в сообщении.

Светлана Виноградова — лауреатка премии правительства Москвы , кавалер Ордена Дружбы, состояла в Союзе композиторов России. В 2006 году указом президента России награждена орденом Почета за заслуги в области культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность.