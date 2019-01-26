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В Сочи умерла 103-летняя жительница, не дождавшись получения жилья 

BFM.RU + ещё 21 7 часов назад
Фото: YouTube
Жительница Сочи 103-летняя Вержик Хачарян скончалась, так и не дождавшись получения квартиры. Женщина стояла в очереди на получения жилья более двух лет, пишет «Кавказский узел».
Вержик Хачарян была поставлен на учет на получение квартиры в октябре 2016 года как вдова погибшего участника Великой Отечественной войны. Тогда ее номер в очереди был пятым. Власти сообщили, что она получит жилье, как только из бюджета будут выделены деньги на эти цели.
Все это время женщина жила у своей внучки в Адлерском районе.
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