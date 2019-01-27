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Германия выделила блокадникам Ленинграда 12 млн евро 

ТК «Звезда» + ещё 195 17 минут назад
Фото: Григорий Сысоев, РИА Новости
Правительство ФРГ выделит средства ветеранам-блокадникам.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его немецкий коллега Хайко Маас приветствуют решение властей Германии, которые добровольно выплатят денежные компенсации в размере 12 миллионов евро людям, пережившим в годы Великой Отечественной войны блокаду Ленинграда.
Выделенные средства также будут направлены на модернизацию в городе на Неве госпиталя для ветеранов-блокадников 1941-1944 годов, а также создание германо-российского центра.
«Мы уверены, что эта добровольная акция улучшит качество жизни еще живущих жертв блокады и послужит историческому примирению между народами двух стран, как основе наших двухсторонних отношений в будущем», — говорится в заявлении, распространенным внешнеполитическим ведомством ФРГ, пишет РИА Новости.
Отмечается, что решение немецких властей основано на признании ответственности за преступления немецкого вермахта, совершенные в годы войны.
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Общество , Сергей Лавров , РИА Новости , Санкт-Петербург
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