Германия выделила блокадникам Ленинграда 12 млн евро

Правительство ФРГ выделит средства ветеранам-блокадникам.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его немецкий коллега Хайко Маас приветствуют решение властей Германии, которые добровольно выплатят денежные компенсации в размере 12 миллионов евро людям, пережившим в годы Великой Отечественной войны блокаду Ленинграда.

Выделенные средства также будут направлены на модернизацию в городе на Неве госпиталя для ветеранов-блокадников 1941-1944 годов, а также создание германо-российского центра.

«Мы уверены, что эта добровольная акция улучшит качество жизни еще живущих жертв блокады и послужит историческому примирению между народами двух стран, как основе наших двухсторонних отношений в будущем», — говорится в заявлении, распространенным внешнеполитическим ведомством ФРГ, пишет РИА Новости.

Отмечается, что решение немецких властей основано на признании ответственности за преступления немецкого вермахта, совершенные в годы войны.