ФСБ не пустила сладости Порошенко в Россию

ФСБ сообщили о попытке ввоза крупной партий украинских сладостей 23 января. Откуда именно пришла партия, не уточняется.

Продукцию Roshen передали сотрудникам мобильной группы оренбургской таможни для разбирательства.

Компанию Roshen в 1996 году создал Петр Порошенко, нынешний президент Украины. Сообщалось, что он передал свою долю в компании в независимый траст, став главой государства.

Продукцию четырех украинских фабрик Roshen запрещали ввозить в Россию еще в 2013 году после проверки Роспотребнадзора . Запрет не коснулся работавшего в Липецке предприятия Roshen, а также фабрик в Литве и Венгрии.

В декабре 2018-го Россия запретила ввоз ряда украинских товаров в ответ на санкции Украины. Под запрет попали сладости, мучные изделия, пшеница, некоторые виды растительного масла, рыбные и овощные консервы, фруктовые джемы и желе, соки и спиртные напитки.