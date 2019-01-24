В Оренбургской области пограничники пресекли попытку ввоза в Россию санкционных товаров — продукции украинской фабрики Roshen. Об этом сообщает Orenday.ru со ссылкой на региональное пограничное управление ФСБ.
В ФСБ сообщили о попытке ввоза крупной партий украинских сладостей 23 января. Откуда именно пришла партия, не уточняется.
Продукцию Roshen передали сотрудникам мобильной группы оренбургской таможни для разбирательства.
Компанию Roshen в 1996 году создал Петр Порошенко, нынешний президент Украины. Сообщалось, что он передал свою долю в компании в независимый траст, став главой государства.
Продукцию четырех украинских фабрик Roshen запрещали ввозить в Россию еще в 2013 году после проверки Роспотребнадзора. Запрет не коснулся работавшего в Липецке предприятия Roshen, а также фабрик в Литве и Венгрии.
В декабре 2018-го Россия запретила ввоз ряда украинских товаров в ответ на санкции Украины. Под запрет попали сладости, мучные изделия, пшеница, некоторые виды растительного масла, рыбные и овощные консервы, фруктовые джемы и желе, соки и спиртные напитки.