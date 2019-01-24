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ФСБ не пустила сладости Порошенко в Россию 

Рамблер + ещё 2 39 минут назад
Фото: РИА Новости
В Оренбургской области пограничники пресекли попытку ввоза в Россию санкционных товаров — продукции украинской фабрики Roshen. Об этом сообщает Orenday.ru со ссылкой на региональное пограничное управление ФСБ.
В ФСБ сообщили о попытке ввоза крупной партий украинских сладостей 23 января. Откуда именно пришла партия, не уточняется.
Продукцию Roshen передали сотрудникам мобильной группы оренбургской таможни для разбирательства.
Порошенко тайно вывез из России оборудование арестованной фабрики Roshen
Компанию Roshen в 1996 году создал Петр Порошенко, нынешний президент Украины. Сообщалось, что он передал свою долю в компании в независимый траст, став главой государства.
Продукцию четырех украинских фабрик Roshen запрещали ввозить в Россию еще в 2013 году после проверки Роспотребнадзора. Запрет не коснулся работавшего в Липецке предприятия Roshen, а также фабрик в Литве и Венгрии.
В декабре 2018-го Россия запретила ввоз ряда украинских товаров в ответ на санкции Украины. Под запрет попали сладости, мучные изделия, пшеница, некоторые виды растительного масла, рыбные и овощные консервы, фруктовые джемы и желе, соки и спиртные напитки.
Комментарии5
Общество , Петр Порошенко , ФСБ , Рошен , Роспотребнадзор , Оренбургская Область
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