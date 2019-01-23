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Ледяные узоры на Байкале привлекают своей красотой 

Рамблер 1 час назад
Самое глубокое озеро на Земле привлекает к себе туристов не только в летний период, зимой Байкал покрывается прозрачным льдом, сквозь который можно увидеть его дно. При этом сам рисунок застывшей пресной воды постоянно меняется. Причудливый ледяной покров озера вызывает интерес не только у обывателя, но и у ученых. Так, еще в сороковых годах прошлого века исследователи установили, что некоторые формы льда образуются только на Байкале. Под воздействием различных сил природы лед трескается и расходится, а в некоторых местах возникают конусовидные холмы — «сопки», которые могут достигать 6 метров в высоту. По своему виду эти уникальные природные явления напоминают ледяные шатры. Люди приезжают полюбоваться на замерзший водоем, покататься на коньках и лыжах.
Общество , Видео , Другое
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