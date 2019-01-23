Настя Рыбка плохо себя чувствует

Настя Рыбка (Анастасия Вашукевич) объяснила отсутствие на собственной пресс-конференции болезнью.
В видеообращении, опубликованном в Instagram, Рыбка рассказала, что «очень плохо себя чувствует». Вашукевич попросила дать ей «хотя бы пару дней» прийти в себя и пообещала рассказать, что с ней произошло в Таиланде и в Москве.
«Обязательно принесу свои благодарности и расскажу, как сидели, кого подозреваю», — сказала Рыбка.
Девушка поблагодарила своего адвоката Дмитрия Зацаринского и президента Белоруссии Александра Лукашенко за помощь в ее освобождении.
Анастасию Вашукевич и Александра Кириллова (Алекса Лесли) задержали 17 января в аэропорту Шереметьево сразу после депортации из Таиланда, где они были признаны виновными в нелегальной организации секс-тренингов. 21 января Вашукевич и Кириллов были отпущены под подписку об обязательстве о явке, обвинения им предъявлены не были.