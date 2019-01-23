Настя Рыбка плохо себя чувствует

Настя Рыбка заявила о плохом самочувствии

Настя Рыбка (Анастасия Вашукевич) объяснила отсутствие на собственной пресс-конференции болезнью.

В видеообращении, опубликованном в Instagram, Рыбка рассказала, что «очень плохо себя чувствует». Вашукевич попросила дать ей «хотя бы пару дней» прийти в себя и пообещала рассказать, что с ней произошло в Таиланде и в Москве.

«Обязательно принесу свои благодарности и расскажу, как сидели, кого подозреваю», — сказала Рыбка.

Девушка поблагодарила своего адвоката Дмитрия Зацаринского и президента Белоруссии Александра Лукашенко за помощь в ее освобождении.