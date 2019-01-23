Продажу алкоголя на борту самолёта необходимо полностью запретить, вне зависимости от класса обслуживания. Об этом РИА «Новости» заявил зампред Комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.
«Я в Совете Федерации буду поднимать вопрос о том, чтобы полностью запретить продажу спиртного в ходе авиарейсов, пьяный человек становится неадекватным, он несёт угрозу и экипажу воздушного судна, и пассажирам», — сказал сенатор.
Он отметил, что алкогольное опьянение — основная причина дебошей во время рейсов.
Кроме того, Владимир Джабаров считает, что можно подумать о практике воздушных маршалов на борту самолёта. По его словам, это обоснованно как в плане безопасности пассажиров, так и с точки зрения авиакомпаний, которые несут убытки в случае вынужденных посадок самолётов из-за неадекватного поведения на борту.