Джабаров предложил полностью запретить продажу алкоголя в самолётах

«Я в Совете Федерации буду поднимать вопрос о том, чтобы полностью запретить продажу спиртного в ходе авиарейсов, пьяный человек становится неадекватным, он несёт угрозу и экипажу воздушного судна, и пассажирам», — сказал сенатор.

Он отметил, что алкогольное опьянение — основная причина дебошей во время рейсов.

Кроме того, Владимир Джабаров считает, что можно подумать о практике воздушных маршалов на борту самолёта. По его словам, это обоснованно как в плане безопасности пассажиров, так и с точки зрения авиакомпаний, которые несут убытки в случае вынужденных посадок самолётов из-за неадекватного поведения на борту.