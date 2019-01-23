Власти объяснили урок криминальных авторитетов в российской школе

Сообщения о том, что в школе села Первомайское Приморского края представители местного криминалитета провели урок «по понятиям», не подтвердились. Об этом в среду, 23 января, радиостанции «Говорит Москва» заявил и.о. главы Михайловского района Петр Зубок.

По его словам, инцидент обсудили на собрании с участием директора школы, местного участкового и представителей районного отдела народного образования.

«Вы про какие криминальные авторитеты говорите? Это жители села Первомайское. Кто их назвал авторитетами? Авторитет, — как сегодня участковый сказал, — "здесь один — это я, участковый. И смотрящий — это я, участковый". Ни один из этих родителей к уголовной ответственности не привлекался», — пояснил Зубок.

Кроме того, он сообщил, что между родителями учеников и руководством учебного заведения был конфликт.

«Один ребенок сказал другому, что "я тебя изнасилую", например. Знаете, как дети друг с другом общаются? Пришли возмущенные родители, что дети оскорбляют друг друга. Один из родителей нецензурно выразился, директор ему сделала замечание. А в СМИ раздули неизвестно что», — подчеркнул чиновник.

Как передает «Интерфакс», прокуратура Приморья проверит информацию об инциденте и исполнение учебным заведением требований законодательства об образовании.

Пользователь skorpion7726 на портале Pikabu, который и рассказал об инциденте, утверждает, что ситуацию решили замять.

«Школа признала свою ошибку, будут исправлять, будет психолог разговаривать с детьми. Да, инцидент "нехороший" между детьми был, но хотели решить все сами, объяснив мальчикам тему сексуального воспитания. Видать, тихо хотели, а тут сумасшедшие мамаши вынесли сор из избы», — написал он.

23 января сообщалось, что бывший директор школы Александр Ухаботин (ныне глава Сунятсенского сельского поселения) пригласил в учреждение «местных бандитов», которых «знают все», чтобы те провели урок с мальчиками, учащимися с пятого по седьмой класс.

Со ссылкой на слова школьников сообщалось, что с ними грубо разговаривали, в том числе нецензурно, объясняя, как жить «по понятиям», чего делать и не делать, и предупредили о недопустимости гомосексуальных отношений.