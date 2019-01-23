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Власти объяснили урок криминальных авторитетов в российской школе 

Lenta.ru 42 минуты назад
Фото: РИА Новости
Сообщения о том, что в школе села Первомайское Приморского края представители местного криминалитета провели урок «по понятиям», не подтвердились. Об этом в среду, 23 января, радиостанции «Говорит Москва» заявил и.о. главы Михайловского района Петр Зубок.
Бандиты провели урок «по понятиям» в российской школе
По его словам, инцидент обсудили на собрании с участием директора школы, местного участкового и представителей районного отдела народного образования.
«Вы про какие криминальные авторитеты говорите? Это жители села Первомайское. Кто их назвал авторитетами? Авторитет, — как сегодня участковый сказал, — "здесь один — это я, участковый. И смотрящий — это я, участковый". Ни один из этих родителей к уголовной ответственности не привлекался», — пояснил Зубок.
Кроме того, он сообщил, что между родителями учеников и руководством учебного заведения был конфликт.
«Один ребенок сказал другому, что "я тебя изнасилую", например. Знаете, как дети друг с другом общаются? Пришли возмущенные родители, что дети оскорбляют друг друга. Один из родителей нецензурно выразился, директор ему сделала замечание. А в СМИ раздули неизвестно что», — подчеркнул чиновник.
Как передает «Интерфакс», прокуратура Приморья проверит информацию об инциденте и исполнение учебным заведением требований законодательства об образовании.
Пользователь skorpion7726 на портале Pikabu, который и рассказал об инциденте, утверждает, что ситуацию решили замять.
«Школа признала свою ошибку, будут исправлять, будет психолог разговаривать с детьми. Да, инцидент "нехороший" между детьми был, но хотели решить все сами, объяснив мальчикам тему сексуального воспитания. Видать, тихо хотели, а тут сумасшедшие мамаши вынесли сор из избы», — написал он.
23 января сообщалось, что бывший директор школы Александр Ухаботин (ныне глава Сунятсенского сельского поселения) пригласил в учреждение «местных бандитов», которых «знают все», чтобы те провели урок с мальчиками, учащимися с пятого по седьмой класс.
Со ссылкой на слова школьников сообщалось, что с ними грубо разговаривали, в том числе нецензурно, объясняя, как жить «по понятиям», чего делать и не делать, и предупредили о недопустимости гомосексуальных отношений.
«В конце всего этого детям запретили рассказывать даже учителям, на чем они присутствовали и о чем с ними разговаривали! Очень строго детям запретили рассказывать родителям! Даже те дети, которые действительно с родителями в очень близких отношениях, вчера никто ничего не сказал дома», — писал автор публикации.
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Комментарии12
Общество , Радиостанция "Говорит Москва" , Приморский Край
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