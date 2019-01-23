Дом дружбы в Астрахани откроют в 2019 году

Открытие Дома дружбы в Астрахани , где будут располагаться офисы национально-культурных обществ региона, состоится в 2019 году. Реализовывать проект будут по аналогии с Домом дружбы народов в Татарстане , сообщила в среду журналистам и.о. министра культуры и туризма Астраханской области Галина Зотеева.

По данным администрации региона, в Астраханской области проживают представители более 140 национальностей и этнических групп. Дом дружбы в Астрахани будет расположен напротив Дома ремесел в одном из центральных районов. В комплексе будут размещены репетиционные залы для творческих коллективов, фото— и фонотека, студия звукозаписи, костюмерные, конференц-зал, а также рабочие помещения для национально-культурных обществ.

"Дом дружбы будет открыт в Астрахани в этом году, он очень нужен нашему многонациональному региону. Сейчас в здании, где он будет располагаться, идет второй этап ремонта, выделены средства на ремонт — около 9 млн рублей, дополнительные средства направим на закупку оборудования", — сказала Зотеева.

Она отметила, что в рамках поездки на прошлой неделе в Татарстан астраханская делегация побывала в Доме дружбы народов Татарстана. Опыт Казани будет использован при реализации астраханского проекта.

"Мы увидели [в Казани] два основных направления [деятельности] Дома дружбы — работа с национальными культурными обществами и творческими коллективами, для этого создана школа национальных культур. Мы подобную школу тоже запустили. Второе серьезное направление — защита прав иностранных граждан, работа в этом направлении дает возможность быстро социализироваться и адаптироваться на территории иностранного государства. И все это через вовлечение в творчество, культуру", — добавила Зотеева.

По данным пресс-службы губернатора региона, власти Астраханской области и Татарстана в апреле подпишут соглашение о сотрудничестве с указанием конкретных мероприятий, рассчитанных на два года. Астраханские делегации посещали Казань за последние полгода уже дважды — осенью прошлого года и в январе 2019 года. Астраханские власти намерены также перенять опыт республики в организации перевозок на общественном транспорте, в работе системы электронного документооборота, а также в сельском хозяйстве и медицине. По итогам 2017 года товарооборот между регионами составляет около 500 млн рублей.